Razendsnelle wifi 6 op je iPhone met behulp van FRITZ! (ADV)

FRITZ! is hét bedrijf met de beste modemrouters en in dit artikel lees je hoe je de snelste wifi op je nieuwe iPhone 14 krijgt met Wifi 6 en deze router.

Wifi 6 op je iPhone 14 dankzij FRITZ!

De nieuwe iPhone 14 ondersteunt wifi 6. Dit is de nieuwste standaard voor draadloze netwerken. Maar wist je ook dat je de juiste producten op je aansluiting nodig hebt om te kunnen genieten van wifi 6? Gelukkig heeft FRITZ! de oplossing. Zowel de FRITZ!Box als de FRITZ!Repeater zijn daarom ideale maatjes van je iPhone 14!

Eigenlijk zijn deze twee apparaten gewoon de netwerkdoosjes zoals je ze kent, maar dan van FRITZ! Hieronder lees je wat je hebt aan wifi 6 in combinatie met deze apparaten van FRITZ!

1) Al je verbonden apparaten gaan langer mee

Als jij je iPhone 14 thuis verbindt met wifi 6 via de FRITZ!Box gaat deze langer mee dan wanneer je verbinding met een normale router maakt. Deze modemrouter heeft een functie genaamd ‘intelligente activeringstijden’ (Target Wake Time). Dit zorgt ervoor dat de draadloze verbinding op de apparaten die je al een lange tijd niet meer gebruikt, automatisch wordt uitgezet. Dat scheelt in batterijgebruik en hierdoor gaat dus je iPhone 14 langer mee! Je hebt dan wel een modemrouter van FRITZ! nodig om wifi 6 te kunnen gebruiken.

2) Snellere wifi dan al je buren met FRITZ!

Wil je sneller wifi dan al je buren? Dan hebben we een woord voor je: QAM 1024. Wanneer je in een grote stad woont zijn er vaak veel wifi-verbindingen om je heen. Deze ondermijnen allemaal elkaars snelheid. Gelukkig heeft FRITZ! daar iets op bedacht. De QAM 1024-techniek van wifi 6 zorgt ervoor dat jouw verbinding maar liefst 40 procent sneller is dan de wifi-verbindingen van jouw flatgenoten. Als je dus een modemrouter van FRITZ! koopt, zoals de FRITZ!Box, ben je zeker van goed en snel internet in je huis.

3) Stabiele en veilige verbindingen: overal in huis

Heb jij een flink huis? En heb je niet op elke kamer goede wifi? Ook daar heeft FRITZ! iets voor: de FRITZ!Repeater. In combinatie met de FRITZ!Box kan iedereen in je gezin blijven streamen, gamen en downloaden. Met deze repeater zet je eenvoudig een mesh-netwerk op en heb je overal in huis een stabiele internetverbinding. En met wifi 6 heb je ook nog eens razendsnel internet.

FRITZ! heeft met de FRITZ!Box met wifi 6 ook ondersteuning voor 2,4 GHz. Deze verbinding is wat ouder, maar ondersteunt vrijwel alle oudere apparaten. Bovendien gaat deze ook beter door muren heen. De snellere en nieuwere 5 GHz-verbinding is bij FRITZ! natuurlijk ook van de partij. FRITZ! biedt meerdere repeaters aan, maar heeft momenteel twee wifi 6 repeaters in het assortiment.

De voordelen van wifi 6 met FRITZ!

Nog even in het kort: wil je langer met je iPhone 14 doen? Neem dan een FRITZ!Box modemrouter. Dank zijn de slimme activering van de wifi-verbinding gaat het batterijgebruik van je iPhone omlaag en gaat je iPhone langer mee.

Daarnaast heb je ook geen last meer van het wifi-signaal van je buren die je internetsnelheid storen. En kan de FRITZ!box zelfs je verbinding een boost geven zodat ‘ie 40 procent sneller wordt dan die van je buren.

Ook bij verbindingsproblemen in huis heeft FRITZ! de oplossing: de FRITZ!Repeater. Hiermee zorg je ervoor dat je overal in huis een goede draadloze verbinding hebt.

Nog meer informatie over wifi 6 van FRITZ!

Wil je dus overal in huis lekker snel kunnen surfen, streamen of gamen op je iPhone (of iPad)? Stap dan over op het razendsnelle wifi 6 met FRITZ! Meer lezen over de voordelen van wifi 6? Check dan snel de handige overzichtspagina van FRITZ met nóg meer voordelen op een rij. Wil je de modemrouter of een van de repeaters van FRITZ? Check dan snel de onderstaande button.