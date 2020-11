Wil jij je gloednieuwe iPhone 12 goed beschermen tegen vallen en krasjes? Check dan snel de mooiste hoesjes en accessoires bij Smartphonehoesjes.nl. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

Op Smartphonehoesjes.nl vind je een groot aanbod aan hoesjes en accessoires voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. In dit artikel lichten we een aantal accessoires voor je uit, waaronder robuuste hoesjes die tegen een stootje kunnen, of juist stijlvolle design covers. Wil je liever zelf het aanbod bekijken? Bekijk alle iPhone 12-hoesjes en iPhone 12-accessoires op de website.

Robuuste covers voor de iPhone 12

Heb je net de nieuwe iPhone 12 (Pro) in handen? Dan wil je de nieuwe smartphone natuurlijk mooi houden. Deze robuuste hoesjes bieden goede bescherming voor jouw toestel. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je ‘m een keertje van tafel laat vallen of ergens tegenaan stoot. Daarbij geven deze hoesjes je iPhone 12 (Pro) ook nog eens een stoere look.

Designhoesjes iPhone 12

Wil je naast bescherming ook een unieke uitstraling voor je iPhone 12? Dan zijn deze design covers wellicht iets voor jou. Er is een ruim aanbod aan kleuren, ontwerpen en vormen.

Zo kun je bijvoorbeeld gaan voor een backcover. Als je hiervoor kiest, is het wel aan te raden om er een losse screenprotector bij te bestellen, zodat je scherm krasvrij blijft. Naast verschillende kleuren kun je ook kiezen voor een transparante cover, waardoor het design van de iPhone 12 goed zichtbaar blijft.

Of je kiest voor een booktype hoesje of zelfs een hoesje wat naast bescherming ook functioneert als clutch. Met deze hoesjes draag je de belangrijkste pasjes en kleine spullen altijd bij je. Voor ieder wat wils dus!

Effen hoesjes voor dagelijks gebruik

Ben je bang dat je een drukke print snel beu bent, maar wil je wel goede bescherming? Dan is het een optie om voor een praktische effen hoes te kiezen voor je iPhone 12. Ook in deze categorie heb je vele keuzes.

Zo kun je kiezen voor een booktype hoes, zodat de achterkant én voorkant van je telefoon direct beschermd zijn. Daarbij biedt dit type hoesje vaak extra plek voor het bewaren van je belangrijkste pasjes. Of kies een kleurrijke effen backcover en een losse screenprotector als je dit fijner vindt.

Wil je het design van de nieuwe iPhone 12 juist niet verbergen in een hoesje? Kies dan voor een transparante cover waar het design van de iPhone 12 zichtbaar blijft. Deze hoesjes heb je in zowel een backcover-variant of in front- en backcover-variant.

Alle hoesjes voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De iPhone 12-covers hierboven zijn slechts enkele voorbeelden van alle hoesjes waaruit je kunt kiezen. Zit er niets voor je tussen of wil je zelf op zoek naar het beste hoesje voor jouw iPhone 12?

Op de website van Smartphonehoesjes.nl ontdek je nog veel meer kleurrijke backcovers, booktype hoesjes, transparante hoesjes of cases die écht tegen een stootje kunnen. Bekijk het volledige aanbod van Smartphonehoesjes.nl via de knop hieronder.

Overige accessoires voor de iPhone 12

Is jouw iPhone 12 al goed beschermd en ben je juist op zoek naar andere accessoires voor je toestel? Ook dan ben je bij Smartphonehoesjes.nl aan het juiste adres. Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende (draadloze) opladers, oordopjes en koptelefoons voor de iPhone 12.

Ben je veel onderweg? Check dan de (magnetische) telefoonhouders om je iPhone 12 in te klikken; zo kun je veilig handsfree bellen terwijl je in de auto of op de fiets zit. Of ga voor een oplader met een speciale aansluiting, zodat je jouw toestel op kunt laden in de auto. Reis je meer met de trein? Dan is een powerbank juist handig zodat je onderweg nooit met een lege accu komt te zitten.