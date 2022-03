Deze Smart Locks passen het best bij jouw Apple Smart Home

Zou het niet fijn zijn om nooit meer je huissleutels mee te hoeven nemen? Dat kan! Want met een slim slot open je de deuren van je huis met je smartphone. Wil jij ook overstappen naar zo’n modern slot? iPhoned schiet te hulp, want deze Smart Locks werken goed samen met de Apple iPhone en Apple HomeKit.

Smart Locks voor Apple iPhone en Smart Home

Met een Smart Lock (slim slot) heb je geen huissleutels meer nodig. Je gebruikt dan je iPhone (die je toch altijd bij je hebt) als sleutel. De slimme sloten plaats je aan de binnenkant van de deur en je ziet aan de buitenkant dus niet dat je een slim slot hebt.

Een ander voordeel van een slim slot is dat je ook tijdelijke, virtuele sleutels uitdeelt. Handig als je iemand even toegang wilt geven om op de kat te passen wanneer je op vakantie bent. Ook als je tijdens het boodschappen vergeten bent om de deur op slot te doen, is er niets aan de hand en kun je dit alsnog op afstand doen. Vaak heb je hiervoor wel een extra wifi-bridge nodig, zodat de Smart Lock verbinding kan maken met internet via je eigen draadloos netwerk thuis.

Het is zelfs mogelijk om de deur automatisch van het slot te halen als je in de buurt bent (of vanzelf op slot te doen wanneer je vertrekt). Handig toch?

Er zijn verschillende soorten slimme sloten beschikbaar. De meeste hebben ondersteuning voor Apple HomeKit, maar er zijn ook Smart Locks die alleen met een eigen app op je iPhone werken. Bekende merken van Smart Locks zijn onder andere: Nuki, Yale Linus, Tedee, Danalock en Bold. Meer over Apple HomeKit lees je in onze HomeKit-gids.

Wij hebben vijf verschillende Smart Locks voor Apple iPhone bekeken en we laten daarnaast ook meteen zien waar ze het goedkoopst zijn.

1. Nuki Smart Lock 3.0: ook weer netjes te verwijderen

Nuki Smart Lock 3.0 (149 euro) werkt op batterijen en volgens de fabrikant kun je hiermee tot 4 maanden vooruit. Met de gratis app op je iPhone open en sluit je de deur. Daarnaast is het mogelijk om maximaal 200 permanente of tijdelijke virtuele sleutels aan te maken met de Nuki-app. Het Nuki Smart Lock kan overigens ook makkelijk via Siri gebruikt door de intergratie met Apple HomeKit.

Ook handig: als je gaat verhuizen kun je de Nuki Smart Lock weer verwijderen zonder dat er resten achterblijven. Wil je het slot ook op afstand openen om iemand binnen te laten? Dan moet je het Smart Lock via de Nuki Bridge verbinden met je wifi-netwerk. De Nuki Bridge is los verkrijgbaar en kost 99 euro.

2. Yale Linus Smart Door Lock: slim slot met veel functies

Ook met de Yale Linus Smart Door Lock (189,95 euro) kan je familie of vrienden (tijdelijk) toegang geven tot je huis met een virtuele sleutel. Met de Yale Access App kan de Smart Lock de deur automatisch op slot draaien wanneer je van huis vertrekt. Ook dit slimme slot werkt op batterijen. Volgens de makers gaan de batterijen bij normaal gebruik tussen de 6 en 9 maanden mee.

In de Activiteiten-feed zie je wie er binnenkomt. Daarmee weet je ook wie de deur heeft ontgrendeld. Verder is het mogelijk om waarschuwingen in te stellen om een melding te krijgen wanneer iemand thuiskomt. Met de functie ‘DoorSense’ wordt automatisch gekeken of de deur nog open staat of goed gesloten is.

De Yale Linus Smart Door Lock heeft ondersteuning voor Apple HomeKit. Let op: om het Smart Lock van Yale Linus op afstand te bedienen heb je de Yale Connect wifi-bridge nodig. Die moet je apart kopen voor 74,99 euro.

3. Tedee Premium Smartlock: totaalpakket met cilinder en bridge

Ben je op zoek naar een oplossing mét cilinder en bridge? Check dan de Tedee Premium Smartlock voor 434 euro. Bij deze Tedee wordt een speciale cilinder meegeleverd. Deze speciale veiligheidscilinder is zelf op maat te maken. Daarbij blijft het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) keurmerk behouden. De cilinder voor Tedee is in de volgende maten in elkaar te zetten.

Tedee zijde 32mm (buitenzijde 32/37/42/47mm)

Tedee zijde 37mm (buitenzijde 32/37/42mm)

Tedee zijde 42mm (buitenzijde 32/37mm)

Tedee zijde 47mm (buitenzijde 32mm)

Het is ook mogelijk om een normale cilinder met adapter te bestellen. Daarnaast kun je ook extra sleutels en cilinders kopen. Hiermee wordt het mogelijk om op de achterdeur of de poort dezelfde cilinder te plaatsen.

Om vanaf elke locatie je deur met je iPhone te openen heb je ook hier een wifi-bridge nodig, maar die zit in dit pakket inbegrepen. Dit slimme slot van Tedee heeft ondersteuning voor Apple HomeKit. Het slot is oplaadbaar met een standaard USB-lader. Bij normaal gemiddeld gebruik werkt het slot tot zes maanden op één lading.

4. Danalock V3: alleen voor Apple HomeKit

Deze versie van de Smart Locks van Danalock (179,95 euro) werken alleen via Apple HomeKit. Dat is aan een kant wel zo fijn, want dat maakt toevoegen van een gebruiker supersimpel.

Je kunt iemand eenvoudig toevoegen door ze uit te nodigen tot je huis in de Apple Home-app. Daarnaast is het heel makkelijk om je eigen scènes te maken. Die gebruik je bijvoorbeeld om je voordeur automatisch op slot te doen als je gaat slapen. De Danalock V3 werkt op batterijen waarmee je volgens de fabrikant ongeveer een jaar vooruit kunt.

De Danalock V3 past op vrijwel elke deur. Je schroeft de montageplaat op de cilinder en zet hem vast. Vervolgens moet je het slot nog handmatig kalibreren en hij is klaar voor gebruik. Let op: de Danalock-cilinder is wel vereist en wordt apart verkocht voor 69,95 euro.

5. Bold Smart Lock SX-33: slim en eenvoudig

De Bold Smart Lock (199 euro) is eigenlijk een speciale cilinder (met SKG keurmerk) die je in het eigen deur plaatst. Daarna open je deur met je smartphone, maar het is ook mogelijk om de deur automatisch te open wanneer je in de buurt bent.

Verder is de deur ook te openen met een pincode. Handig wanneer je een keer de iPhone binnen hebt laten liggen. Via de app zijn deze pincodes eenvoudig zelf in te stellen. Dit laatste slot van deze lijst met Smart Locks heeft jammer genoeg geen ondersteuning voor Apple HomeKit, maar werkt wel via een app op je iPhone.