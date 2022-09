Smart Home dagen: ontwijk de hoge energieprijzen met tado, Bosch & Netatmo (ADV)

De energieprijzen rijzen de pan uit en dat wordt voorlopig alleen nog maar erger. Aan deze prijsstijgingen is niets te veranderen, maar je kunt wel energie besparen met de juiste smart home-producten!

tink Smart Home dagen: compenseer de hoge energieprijzen

Met de hoge energieprijzen van het moment is het verstandig om je stroom- en gasverbruik zo laag mogelijk te houden. Veel dingen heb je niet zelf in de hand, maar de juiste apparatuur kan je er wel aardig bij helpen. Met een slim huis kun je bijvoorbeeld heel veel zaken rondom de verwarming automatiseren. Op die manier wordt de verwarming alleen ingeschakeld als je thuis bent en het binnen koud is.

Maak je huis dus slim met smart home-producten! Die koop je nu bij tink met extreme kortingen. Tot en met 19 september profiteer je bij tink van kortingen tot wel 45% op bundels van tado, Google Nest, Netatmo en Bosch waar je direct mee aan de slag kan!

1. Tado thermostaat starter kit met 6 radiatorknoppen (€190 korting)

De tado Smart Home Starter Kit bestaat uit 6 radiatorknoppen, 1 kamerthermostaat en 1 bridge. Meer heb je niet nodig om de temperatuur thuis volledig onder controle te houden. Je bedient het slimme systeem eenvoudig via je smartphone en desgewenst via de Google Assistent, Amazon Alexa en Apple HomeKit. Tegelijkertijd bespaar je zo flink op je energierekening.

Je bestelt deze starter kit van Tado nu voor een bedrag van €459,95 in plaats van €649,98. Dat betekent dat je maar liefst €190 bespaart!

2. Tado thermostaat starter kit met 4 radiatorknoppen (€110 korting)

Ben je wat kleiner behuisd, dan is deze starter kit met 4 radiatorknoppen voor jou mogelijk al voldoende. De bundel bevat verder dezelfde uitstekende kamerthermostaat en bridge, en de installatie en bediening is dus ook net zo eenvoudig. Maak handige tijdschema’s aan en voorkom zo energieverspilling.

Voor dit slimme systeem betaal je tijdens de tink Smart Home Dagen geen €549,98 maar slechts €439,95. Daarmee bespaar je gelijk al €110!

3. Tado 5-pack slimme radiatorknoppen (€65 korting)

Als je het slimme tado verwarmingssysteem al gebruikt, kun je met deze set je bestaande systeem uitbreiden met vijf slimme radiatorthermostaten. Het systeem maakt je verwarming zo efficiënt dat je tot 31% aan energiekosten kunt besparen. De bediening gaat eenvoudig via de tado-app.

Koop deze 5-pack slimme radiatorknoppen nu voor slechts €319,95 (dat is 65 euro minder dan de standaardprijs van €384,98).

4. Google Nest Learning Thermostat + Google Nest Hub (€114 korting)

Deze set bevat de 3e generatie Google Nest Learning Thermostat en de 2e generatie Google Nest Hub. De Google Nest Learning Thermostat leert terwijl je hem gebruikt en programmeert vervolgens zichzelf. Zo bespaar je energie zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Wil je toch iets zelf doen, dan kun je met de Nest app eenvoudig de temperatuur wijzigen, of de energiegeschiedenis controleren. En dat kan natuurlijk altijd en overal.

Bespaar tijdens de tink Smart Home Dagen €114 op deze slimme set. Je betaalt nu namelijk maar €234,95 in plaats van €348,99!

5. Netatmo Radiatorkraan met 5 radiatorkranen (€ 100 korting)

Met de Netatmo slimme radiatorkranen bepaal je eenvoudig de temperatuur per kamer en bespaar je tot wel 37% op je verwarmingskosten. Geef je bestaande radiatoren een upgrade met deze Netatmo thermostaten en bedien ze op afstand ze via de app.

Op deze set radiatorkranen bespaar je maar liefst €100. De prijs is nu namelijk €319,95 in plaats van €419,98!



6. Bosch Smart Home Controller + 4x Radiatorknop II (€ 50 korting)

Met de Bosch Smart Home Slimme Radiatorknop II bepaal je de exacte temperatuur in huis en zorg je voor het gewenste binnenklimaat. In de Bosch Smart Home app kun je alle thermostaten tegelijk bedienen. Door de tijdschema’s en services te gebruiken die in de Bosch Smart Home Slimme Radiatorknop II zitten verwerkt bespaar je ook nog eens extra geld op de energierekening.

Je bespaart €50 op deze Smart Home Controller van Bosch met een set van vier radiatorknoppen. Je betaalt dan €369,95 in plaats van €419,75.

Nog meer aanbiedingen bij tink

Wil je je huis nóg slimmer maken? Bij tink vind je tijdens de Smart Home dagen nog veel meer aanbiedingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de set SwitchBot Curtain + U Rail 2 2-pack + Hub Mini (€35 korting). Hiermee maak je je gordijnen slim en kun je energie besparen door ze in de winter op tijd dicht te laten gaan.

Sinds deze zomer is het ook verplicht om een rookmelder te hebben op elke verdieping. Met de Google Nest Protect 3-pack + Google Nest Mini (€106 korting) ga je voor maximale bescherming en gemak! Je krijgt drie melders die heel wat slimme functies hebben en je waarschuwen voor zowel rook als voor koolstofmonoxide.

En in een smart home luister je natuurlijk muziek in meerdere kamers van je huis. Met de Google Nest Audio 3-pack (€107 korting) realiseer je in één keer een uitstekende geluidskwaliteit in drie verschillende kamers, de set koop je nu met 36% korting. Stream je favoriete muziek en pas elke speaker eenvoudig aan op de ruimte waar die zich bevindt. Bovendien maak je voortaan in elke ruimte gebruik van Google Assistant. Nóg meer aanbiedingen ontdek je via onderstaande link.