Apple TV, HomePod of een Google Nest Hub: de beste smart home hub voor jou

Heb jij slimme apparaten in je huis? Maar word je er moe van om ze allemaal apart te besturen? Via een smart home hub, zoals de Google Nest Hub, HomePod of Apple TV, gaat dat een stuk makkelijker. We hebben de 7 beste voor je op een rij gezet.

Wat is een smarthome hub?

Optimaal gebruikmaken van je slimme huis kan pas echt als je een smart home hub hebt. Van daaruit bedien je al je slimme apparaten vanuit één app. Schakel met een spraakopdracht of via de app je slimme lampen én thermostaat in. Zodra je ‘s ochtends je ogen opent, wordt je huis direct aangenaam opgewarmd en hoef je geen enkele lichtschakelaar aan te raken.

De smart home hub stuurt al je apparaten vanaf een centraal platform aan. Je maakt vervolgens gebruik van de app of spraakcommando’s via Siri of Google Assistent om de hub te gebruiken. Let er bij de aanschaf wel op dat ze compatibel zijn met de smart home hub die jij in je huis hebt staan. Hieronder hebben we 7 smart home hubs bij elkaar gezet, gesorteerd op prijs. We beginnen de lijst met een hub van 41,95 euro en de maximale prijs ligt op 399,99 euro.

1. Google Nest Mini – vanaf 39 euro

Wil je het goedkoopste uit zijn, ga dan voor de Google Nest Mini. Dit kleine apparaatje bedient al je smart home-apparatuur: je hoeft alleen even “Hey Google” te zeggen en hij voert meteen de taak uit. Ook luister je muziek via de Nest Mini, want het is ook meteen een speaker. Je haalt hem in huis vanaf 39 euro.

2. Google Nest Hub (2e gen) – vanaf 76,95 euro

Al je slimme apparaten bedien je via stemcommando’s, maar ook via het handige aanraakgevoelige schermpje. Ben je op zoek naar een wat uitgebreider systeem, dan is de de Google Nest Hub aan te raden. Op het scherm check je bovendien snel je agenda voor vandaag of het weerbericht. Scoor hem vanaf 76,95 euro.

3. Google Nest Audio – vanaf 89 euro

Heb je de HomePod op het oog, maar vind je hem toch een tikkeltje te duur? De Google Nest Audio is een goedkoper alternatief. De slimme speaker heeft een prima geluidskwaliteit en je bedient direct je smart home-apparaten. Middels stemcommando’s kun je bijvoorbeeld je Philips Hue-lampen gebruiken, de Nest-thermostaat op de ideale temperatuur zetten en je slimme gordijnen open- of dichtdoen.

4. Apple TV – vanaf 129,95 euro

Hoewel je de Apple TV – zoals de naam doet vermoeden – gebruikt om je tv slim te maken, zet je hem ook in als smart home hub. Dat werkt dankzij de ondersteuning voor smart home-standaard Thread. Hiermee verloopt communicatie tussen alle accessoires van je slimme huis nog soepeler. Gebruik ook de knop op de afstandsbediening om Siri in te schakelen en geef zo via stemcommando de opdracht om bijvoorbeeld de verlichting aan te doen. Apple TV moet je echter wel actief koppelen aan HomeKit als woninghub.

5. Somfy TaHoma switch – vanaf 181 euro

Hoe groot je smart home-uitrusting ook is, de Somfy TaHoma switch maakt de bediening een stuk gemakkelijker. Hij is namelijk te verbinden met veel verschillende merken. Daarnaast verbind je hem eenvoudig met Apple HomeKit om in de app al je apparaten te besturen. Je haalt hem in huis vanaf 181,20 euro bij Amazon.

6. Apple HomePod – vanaf 328,95 euro

De ultieme smart home hub voor de Apple-liefhebber is toch wel de HomePod. Je zet hem vooral in om muziek af te spelen dankzij de uitstekende speakers, maar werkt ook samen met accessoires en apparaten die compatibel zijn met HomeKit. Denk aan de Philips Hue-verlichting en slimme thermostaten van Honeywell. Schakel je hem voor het eerst in, dan wordt hij automatisch ingesteld als woninghub voor HomeKit. Let daarbij wel op dat je met hetzelfde iCloud-account inlogt als je HomeKit-accessoires.

7. Athom Homey Pro – vanaf 399 euro

De Athom Homey Pro is een handige smart home hub die meer dan ruim 1000 verschillende merken aanstuurt. Handig dus als je een uitgebreid slim huis hebt. Ontvang meldingen van je deurbel, bedien je verlichting, alarmsysteem en thermostaat, zelfs als je niet thuis bent. Bovendien speel je ook met de Athom Homey Pro je favoriete muziek af. Je haalt hem voor 399,99 euro in huis via MediaMarkt.