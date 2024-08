Veilig op vakantie met smart home deals van Philips Hue, Ring, Tado en meer

Ga je op vakantie en wil je zonder zorgen genieten? iPhoned heeft de beste smart home deals voor jou! Profiteer nu van hoge kortingen op Philips Hue lampen, Tado thermostaten en veel meer.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom je huis omtoveren tot een smart home tijdens je vakantie? Een slimme woning biedt extra veiligheid en rust. Met slimme camera’s, verlichting en thermostaten houd je je huis in de gaten, optimaliseer je energieverbruik en creëer je de illusie dat je thuis bent, zelfs als je dat niet bent. Het maakt je huis veiliger, efficiënter en comfortabeler.

1. Smart home: slimme verlichting

Slimme verlichting is ideaal tijdens je vakantie. Het biedt extra beveiliging door lampen op afstand te bedienen of te programmeren om op willekeurige momenten aan en uit te gaan, waardoor het lijkt alsof er iemand thuis is. Dit schrikt inbrekers af.

Daarnaast bespaar je energie, omdat je de verlichting alleen inschakelt wanneer nodig. Het gemak van bediening via je smartphone, waar je ook bent, zorgt ervoor dat je altijd controle hebt. Met slimme verlichting kun je ook scenario’s instellen, zoals een ‘vakantiemodus’. Hieronder hebben we de beste smart home deals voor slimme verlichting op een rij gezet.

2. Smart home aanbiedingen: slimme deurbellen

Een slimme deurbel biedt veel voordelen tijdens je vakantie. Je kunt op afstand zien wie er voor je deur staat en zelfs met bezoekers praten, waardoor het lijkt alsof je thuis bent en inbrekers worden afgeschrikt.

De bewegingssensoren waarschuwen je als er iemand in de buurt van je deur komt, en de opnamefunctie legt beelden vast van bezoekers, wat extra veiligheid biedt. Kortom, een slimme deurbel zorgt voor rust en laat je zorgeloos genieten van je vakantie.

3. Smart home aanbiedingen: slimme camera’s

Met een slimme camera heb je 24/7 toezicht en zie je via je smartphone wat er thuis gebeurt. De zichtbare aanwezigheid van een camera kan inbrekers afschrikken, en bij verdachte bewegingen ontvang je direct een melding. Dankzij bewegingsdetectie maakt de camera automatisch opnames, wat handig is als je later beelden wilt terugkijken.

Met sommige camera’s kun je zelfs op afstand communiceren met mensen bij je huis. Bovendien kan een slimme camera eenvoudig worden gekoppeld aan andere slimme apparaten, zoals je deurbel of verlichting, voor een complete beveiliging.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Slimme thermostaten: de beste aanbiedingen

Een slimme thermostaat is een slimme keuze wanneer je weg bent om verschillende redenen. Het helpt je om energie te besparen door automatisch de temperatuur aan te passen op basis van je schema, waardoor je kosten vermindert terwijl je weg bent.

Je kunt de temperatuur ook op afstand regelen via een smartphone-app, zodat je de instellingen kunt aanpassen als je plannen veranderen. Dankzij aanwezigheidsdetectie past de thermostaat de temperatuur aan als je eerder thuiskomt dan verwacht. Bovendien kun je de thermostaat zo instellen dat je huis op een comfortabele temperatuur is bij je terugkeer. Hieronder hebben we de beste smart home deals voor slimme thermostaten voor je op een rij gezet.

5. Overige aanbiedingen

Heb je dit jaar geen vakantieplannen? Geen probleem! Er zijn nog steeds geweldige smart home deals beschikbaar. Overweeg bijvoorbeeld een nieuwe speaker om je favoriete muziek te streamen, of een streamingapparaat om eenvoudig films en series te bekijken. Bekijk hieronder de beste aanbiedingen die we voor je hebben verzameld.