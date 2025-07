Tijdelijk flinke kortingen op Eufy deurbel, robotstofzuiger en meer smart home

Amazon Prime Day is gestart! Tot en met 11 juli krijg je als Prime-lid exclusieve kortingen op smart home producten van onder andere Philips Hue en Eufy.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Flinke kortingen op smart home tijdens Amazon Prime Days

De Amazon Prime Days zijn van start gegaan. Van dinsdag 8 juli tot en met vrijdag 11 juli profiteer je van flinke kortingen op diverse smart home-producten zoals slimme deurbellen van Eufy of Ring, diverse robotstofzuigers en slimme verlichting van onder andere Philips Hue.

Let op: om hiervan te profiteren, moet je Amazon Prime-lid zijn. Nog geen lid? Sluit dan een gratis proefabonnement van 30 dagen af en profiteer direct van de korting.

1. Eufy videodeurbel E340: van 169 euro voor 122 euro

Deze slimme deurbel van Eufy is uitgerust met twee camera’s waarmee je zowel bezoekers als pakketjes bij je voordeur haarscherp in beeld krijgt. De deurbel beschikt over een 2K-resolutie en heeft naast de standaard frontcamera ook een naar beneden gerichte camera, waardoor je niet alleen gezichten ziet, maar ook direct kunt checken of er pakketjes zijn afgeleverd.

Je kunt kiezen voor draadloze installatie met de oplaadbare batterij (gaat tot zes maanden mee) of aansluiten op bestaande bedrading. De deurbel is bestand tegen alle weeromstandigheden danzkij de IP65-certificering. Daarnaast is de deurbel eenvoudig te bedienen via de Eufy-app en werkt hij samen met spraakassistenten zoals Alexa en Google.

Liever geen deurbel van Eufy? Deze Ring deurbellen doen ook mee

Ben je op zoek naar een slimme deurbel van Ring? Goed nieuws: ook op de Ring-deurbellen profiteer je tijdens de Amazon Prime Days van aantrekkelijke kortingen. Hieronder hebben we de beste deals voor je op een rij gezet.

2. Roborock Qrevo robotstofzuiger: van 589,99 euro voor 419,99 euro

De Roborock Qrevo is een robotstofzuiger die uitblinkt in zowel stofzuigen als dweilen. Dankzij de krachtige zuigkracht worden haren en vuil effectief verwijderd, zonder dat de borstels verstopt raken wat hem ideaal maakt voor huishoudens met huisdieren.

Het bijgeleverde all-in-one dockingstation zorgt voor het ultieme gebruiksgemak: het leegt automatisch het stofreservoir, vult de watertank bij, wast de dweilpads en droogt deze ook nog eens na elke schoonmaakbeurt. Bediening verloopt eenvoudig via de Roborock-app of via spraakassistenten zoals Alexa, Google assistent en Siri. Tijdens de Amazon Prime Days betaal je nu voor deze robotstofzuiger 419,99 euro. Dat is een besparing van maar liefst 170 euro op de adviesprijs. Liever een andere robotstofzuiger? We hebben de beste deals hieronder voor je op een rij gezet.

Philips Hue Starter Pack GU10 + bridge: van 152,69 euro voor 130,65 euro

Met dit starterpakket van Philips Hue kun je direct aan de slag. Het pakket bevat onder andere meerdere GU10 lampen en een Hue Bridge waarmee je de lampen eenvoudig bedient via de Philips Hue-app op je smartphone of tablet.

Je kunt kiezen uit miljoenen kleuren en verschillende wittinten om de perfecte sfeer te creeeren voor elke gelegenheid, van warm en gezellig tot helder en levendig. Dankzij de meegeleverde Bridge integreer je de lampen moeiteloos met je bestaande smart home-systeem en kun je ze ook bedienen met spraakassistenten zoals Google Assistent, Amazon Alexa of Apple HomeKit.

Overige smart home aanbiedingen

Naast de bovenstaande smart home aanbiedingen zijn er nog veel meer merken die meedoen aan de Amazon Prime Days. Zo doen er ook diverse Apple-producten mee tijdens de Prime Days zoals de Apple AirTags of de iPhone 16e. Alle deals kun je terugvinden op onze algemene Prime Day-pagina.