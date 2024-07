Alleen vandaag nog: tot 50 procent korting op een Eufy deurbel, camera en meer!

Bij de Amazon Prime Day-deals zijn er opnieuw veel smart home-producten beschikbaar tegen aantrekkelijke prijzen, waaronder toestellen van Eufy! iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je verzameld.

Flinke kortingen op smart-home

Tijdens Amazon Prime Day 2024 profiteer je van speciale kortingen op diverse Eufy- en andere smart home-producten. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we de beste deals hieronder voor je verzameld.

De Prime Days vinden dit jaar plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 juli. Naast de aanbiedingen die beide dagen beschikbaar zijn, zijn er ook ‘Lightning deals’ die slechts een paar uur duren. Houd daarom de website goed in de gaten, want tijdens Prime Days geldt: OP=OP.

Om gebruik te maken van de Amazon Prime Day-aanbiedingen, heb je een lidmaatschap nodig. Dit kost 4,99 euro per maand en biedt voordelen zoals gratis verzending op veel producten, kortingen en toegang tot Prime Video.

1. Eufy deurbel S330: van 199 euro voor 139 euro

Met de Eufy Video Doorbell S330 heb je altijd volledig zicht op wat er voor je deur gebeurt, zelfs als je niet thuis bent. Deze slimme deurbel is uitgerust met twee camera’s: één die naar voren kijkt en één die naar beneden gericht is.

Hierdoor mis je geen enkel detail, zelfs niet de pakketten die op de grond liggen. De deurbel herkent mensen op basis van lichaamswarmte en beweging, zodat je altijd weet of het een familielid, een huisdier of een onbekende is die voor de deur staat.

2. Eufy Cam3 van 249,99 euro voor 129 euro

De Eufy Cam3 is een uitbreiding die alleen werkt met de HomeBase 3. Je koppelt de camera aan Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit, zodat je hem ook met je stem kunt bedienen. De camera beschikt over verbeterde nachtvisie en een geavanceerde bewegingssensor die mensen herkent, zodat de camera niet onnodig filmt als er een dier in beeld komt.

Dankzij het grotere bereik blijft het signaal sterk, zelfs op grotere afstand van het basisstation. Het basisstation verbind je met een ethernetkabel aan je router. De Eufycam 3 slaat beelden bij een lokale harddrive op, die je via een beveiligde verbinding in de app kunt bekijken.

3. Eufy Solocam S40: van 139 euro voor 89 euro

Met de Eufy Solocam S40 haal je een stand-alone camera in huis die op zonne-energie werkt, waardoor de batterij langer meegaat. Slechts 2 uur direct zonlicht is voldoende om de camera een hele dag te laten functioneren. In tegenstelling tot andere Eufycams werkt de Eufy Solocam zonder HomeBase. De camera neemt op in scherpe 2K-resolutie en biedt, dankzij een ingebouwde spotlight, ook ‘s nachts kleurrijke opnames.

De IP-camera detecteert beweging en stuurt je direct een melding via de app, waarmee je ook met bezoekers kunt praten. Wil je een indringer afschrikken, dan kan de camera een sirene afspelen.

4. Switchbot slimme Lock Pro: van 239,99 euro voor 179,99 euro

De SwitchBot Lock Pro is een slim apparaat dat je op het slot (euro-cilinder) van een deur kunt plaatsen. Het apparaat gebruikt de aanwezige fysieke sleutel in het slot en positioneert deze in de juiste stand met behulp van een mechanisme.

Zowel de dag- als nachtschoot kunnen hiermee worden bediend. Dit betekent dat je het slot ook kunt gebruiken als er alleen een knop aan de buitenzijde van de deur aanwezig is. Het mechanisme kan de cilinder doordraaien, waardoor de deur wordt geopend.

5. Switchbot Curtain: van 89,99 euro voor 62,99 euro

De SwitchBot Curtain is een innovatief apparaat dat is ontworpen om je bestaande gordijnen slim te maken. Met deze slimme gordijnmotor kun je je gordijnen eenvoudig openen en sluiten via een app op je smartphone, een timer instellen, of zelfs je stem gebruiken via integraties met slimme assistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant, en Apple HomeKit.

Met de SwitchBot-app kun je je gordijnen op afstand bedienen. Of je nu thuis bent of onderweg, je kunt altijd controleren of je gordijnen open of dicht zijn en ze indien nodig aanpassen. De app biedt ook de mogelijkheid om een schema in te stellen, zodat je gordijnen automatisch openen bij zonsopgang en sluiten bij zonsondergang.

