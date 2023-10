Dit zijn de beste smart home-deals met Matter-ondersteuning van dit moment

Hoe slim is jouw huis al? Automatiseer je thermostaat of doe met één druk op de knop al je slimme verlichting aan. Breid je slimme huis uit met deze smart home-deals met Matter-ondersteuning.

Dit moet je weten over smart home met Matter

Ondertussen is er een groot aanbod van smart home-producten van allerlei verschillende merken. Om ervoor te zorgen dat jij niet voor elk apparaat een ander systeem hoeft te gebruiken, is Matter in het leven geroepen. De producten met Matter-ondersteuning werken onderling naadloos met elkaar samen, welk merk het ook is. Het is een samenwerking van onder andere Apple, Google, Ikea en nog veel meer merken.

Je voegt nieuwe smart home-apparaten met Matter-ondersteuning eenvoudig toe aan je Woning-app. Dat doe je door een QR-code, die bij je product zit, te scannen. Wij hebben de beste smart home-deals met Matter-ondersteuning voor je op een rijtje gezet.

1. Philips Hue Bridge met Smart Plug 3-pack – 45 euro korting

Wil jij je bestaande lampen veranderen in slimme verlichting? Dat doe je door ze aan te sluiten op de Smart Plugs van Philips. Vervolgens koppel je de plugs aan de bijgeleverde Bridge en je bedient al je apparaten eenvoudig via je Woning-app.

Zet ze met een druk op de knop aan of uit, stel lichtscènes in en nog veel meer! Je komt veel gezelliger thuis als het licht al ingeschakeld is. Inbrekers schrik je bovendien af door een lamp aan te hebben als het donker is en dat is eenvoudig te automatiseren. Bij tink schaf je het pakket nu aan voor 119,95 euro in plaats van 164,96 euro.

2. Eve Energy Matter 2-pack met Google Nest Hub (Gen. 2) – 70 euro korting

De Eve Energy is een soortgelijk systeem als de Philips Hue Smart Plug en laat je je bestaande apparaten slim maken. Bovendien heb je altijd inzicht in je energieverbruik. De slimme Eve Energy power sensor houdt namelijk precies voor je bij wat het verbruik is, waarna je stroomvreters opspoort.

Bij de twee Eve Energy plugs wordt de Google Nest Hub geleverd. Deze hub zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs zonder de hub aan te hoeven raken. Je gebruikt je stem of handgebaren. Dat werkt dankzij de Soli-sensor, zodat je ook met vieze handen het licht inschakelt. De Eve Energy Matter 2-pack met Google Nest hub koop je bij tink voor 109,95 euro.

3. Eve Energy Matter 2-pack – 20 euro korting

Heb je al een Google Nest Hub of ander systeem om je slimme apparaten te beheren? Dan schaf je de Eve Energy Matter 2-pack zonder de Google Nest Hub aan. Normaal gezien betaal je bij tink 79,90 euro, maar je scoort hem nu met 20 euro korting voor 59,95 euro.

4. Google Nest Cam Duo-pack met Google Nest Hub (Gen. 2) – 69 euro korting

Waar je ook bent, je houdt je huis in de gaten met de twee Google Nest Cams. Je installeert hem draadloos op welke plek dan ook. Alles wat hij nodig heeft, is een batterij en een wifi-verbinding. Handig is ook dat hij onderscheid maakt tussen mensen, dieren en auto’s. Daardoor krijg je geen overbodige meldingen op je iPhone binnen als er een dier langsloopt.

De aansturing van je slimme huis is in handen van de Google Nest Hub, die we hierboven ook al besproken. Ook check je elke ochtend je agenda of het weerbericht op de hub. Het voordeligst haal je de Google Nest Cam Duo-pack met Nest Hub nu via Coolblue, want daar kost de set je 349 euro in plaats van 418 euro.

5. Philips Hue Bridge – nu 47 euro

Het brein van de Philips Hue-verlichting is natuurlijk ook apart van de set te verkrijgen. Met de Bridge bedien je tot 50 slimme lampen om automatiseringen in te stellen of aangepaste lichtscènes te maken. Hij is nu in de aanbieding bij Bol, waar hij 47 euro kost.