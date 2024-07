Het warme weer komt er nu echt aan en het wordt steeds warmer. Maar geen nood, met onze slimme ventilator top 3 blijft je lekker koel!

Slimme ventilator top 3: blijf lekker koel deze zomer

Wanneer je even online kijkt vind je een overvloed aan verschillende soorten ventilatoren en fans. En als je van plan bent er een te kopen wil je natuurlijk wel een beetje een moderne ventilator die gewoon goed zijn werk doet.

Daarom kijken we in dit artikel naar drie verschillende slimme ventilatoren. Dat betekent dat al deze fans een eigen app hebben waarmee je de ventilator kunt besturen.

Daarnaast hebben we voor drie verschillende soorten gekozen. Er zit er dus altijd wel een slimme ventilator tussen die aan je wensen voldoet.

1. Duux Whisper Flex: statiefventilator

Deze statiefventilator is meteen onze aanrader als je op zoek bent naar een slimme ventilator die ook nog eens ontzettend stil is. Hij heeft een hele reeks aan snelheden die je kunt instellen en kan zowel horizontaal als verticaal oscilleren.

Verder heeft de Whisper Flex een timerfunctie en bediening via knoppen, afstandsbediening en de app. We moeten wel eerlijk zijn dat de smartfuncties een klein beetje tegenvallen, want de app is nogal summier.

De adviesprijs van deze ventilator is 169,99. Maar op dit moment is hij met korting 16 procent te koop en kost hij bij Bol nog maar 142 euro.

2. Princess 358230: torenventilator

Wil je niet teveel uitgeven? Dan is deze torenventilator misschien wel iets voor jou. Hij heeft drie standen om te koelen, waarvan de laagste stand net stil genoeg is om hem in de slaapkamer te zetten.

Deze slimme ventilator kun je met de knoppen, de afstandsbediening en de app besturen. Naast het aan- en uitzetten kun je met de app de ventilatorsnelheid aanpassen, een timer instellen, de windstand wijzigen en meer. Hij heeft een oscillerend bereik van 80° en is 80 centimeter hoog.

De adviesprijs is 69,99 euro, maar hij is nu te koop bij Bol voor 34,99 euro.

3. Dreo: tafelventilator

Wanneer je vaak thuis werkt of op kantoor zit, wil je natuurlijk ook dat de omgeving van je bureau niet bloedheet is. Deze slimme tafelventilator van Dreo is dan de beste keuze voor jou. Hij is ook behoorlijk stil, dus je hebt er niet veel last van tijdens het werken.

Met de app heb je de keuze uit 5 verschillende windmodi en 4 snelheden. Hij is 120 graden te kantelen en 90 graden horizontaal te draaien. Je kunt hem besturen met de knoppen op het apparaat, de afstandsbediening en de app. De Dreo tafelventilator kost 84,99 euro bij Amazon.

Bonus-tip: meer verkoeling

Ben je op zoek naar meer verkoeling? En is een slimme ventilator niet genoeg? Dan kun je altijd nog naar een airco overstappen. Die kosten natuurlijk wel wat meer, maar dan kun je een kamer ook echt koud krijgen.

Een betaalbare (slimme) airco is de Tristar mobiele airco die je bij de Action kunt kopen. Hij kost 299 euro, maar is alleen online te koop. Dus daar komen dan nog 30 euro bezorgkosten bij.

In onze review zeiden we hierover het volgende:

Al met al is het een erg goede airco, die een ruimte probleemloos en zonder teveel lawaai verkoelt. Dat is natuurlijk het belangrijkste aspect van het toestel. Dat de airco werkt met een app en is voorzien van wieltjes maakt het gebruik ervan nog prettiger. Je legt er wel een behoorlijk bedrag voor neer, maar bij de meeste concurrenten ben je al snel meer geld kwijt. De slimme airco van de Action is daarom zeker een aanrader, al helemaal als je niet meer weg wilt smelten op warme zomerdagen.

Wil je meer weten over deze Airco van de Action? Lees dan de complete review nog een keer door.

Lees meer: review smart airco van de Action – verkoel je woning tijdens de zomer via je iPhone