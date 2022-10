Bespaar op je energiekosten met de 5 beste slimme thermostaten

De energierekening wordt steeds hoger en je bent steeds meer geld kwijt om je huis een beetje warm te houden. Met deze slimme thermostaten bespaar je geld en blijft het lekker warm in huis wanneer jij dat wilt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Energiekosten besparen: de 5 beste slimme thermostaten

Ook zijn we nu nog volop aan het nazomeren, de winter komt vaak sneller dan je denkt. Om te voorkomen dat je je straks helemaal blauw moet betalen aan de energierekening is het verstandig om nu al om te kijken naar een slimme thermostaat.

Met een slimme thermostaat bespaar je behoorlijk wat geld op je energierekening en is je huis lekker warm op de momenten wanneer jij dat wilt. Zo kan deze thermostaat automatisch je verwarming iets lager zetten nadat je naar bed bent gegaan. En het mooie is? De thermostaat zet de verwarming dan een uur voordat je opstaat automatisch een tikje hoger. Dan is het weer lekker warm als je naar beneden loopt.

Deze slimme thermostaten zijn er in verschillende soorten en maten. Ze komen met een app en zijn zelfs te bedienen vanuit Apple’s HomeKit. Ben je ook op zoek naar zo’n slimme thermostaat? Goed nieuws: iPhoned heeft de drie beste slimme thermostaten voor je op een rij gezet!

Een klein tip nog: bij sommige van deze slimme thermostaten heb je een converter nodig voor bepaalde cv-ketels. Dit staat altijd bij de beschrijving op de website waar je de slimme thermostaten gaat kopen. Check daarom altijd eerst goed of de thermostaat geschikt is voor de ketel in jouw huis.

1. tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+

De Thermostaat Starter Kit van tado° is een goede kit om mee te beginnen. Hij werkt met vrijwel alle verwarmingssystemen. Daarnaast heeft deze kit ook ondersteuning voor Apple HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa.

Met de tado-app kun je deze slimme thermostaat bedienen. Vanuit de app kun je dan onder andere de temperatuur in meerdere kamers tegelijk aanpassen. Via je iPhone weet de slimme thermostaat van tado ook wanneer je in de buurt van je huis bent (door middel van geofencing). Hij kan de verwarming dan al iets hoger voor je zetten. Je hebt daarvoor wel een abonnement nodig.

tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+ koop je bij:

2. Honeywell Lyric T6 slimme thermostaat

De Honeywell Lyric T6 werkt met schema’s zodat je huis altijd warm is wanneer dat nodig is, en de temperatuur weer wat omlaag kan wanneer je bijvoorbeeld niet thuis bent. Uiteraard kun je deze schema’s geheel naar wens aanpassen via de Lyrica-app op je iPhone.

Ook deze Honeywell heeft geofencing waardoor je het systeem weet wanneer je van huis weggaat, zodat de verwarming wat lager gezet kan worden. Verder ondersteunt hij Apple HomeKit met Siri spraakbesturing, wat het natuurlijk nog veel makkelijker maakt om de temperatuur in je huis aan te passen.

Honeywell Lyric T6 slimme thermostaat koop je bij:

3. Netatmo Thermostaat

De Netatmo leert van je dagelijkse leefgewoonten en past daarmee het programma automatisch aan. Hij weet zelfs wanneer het beste moment is om je verwarming aan (of lager) te zetten.

Met de bijbehorende app kun je op je iPhone of iPad de verwarming op afstand regelen. Je kunt temperaturen per dag instellen of kiezen voor een wekelijks programma. Er is een afwezigheidsmodus en veranderingen in de temperatuur worden geregistreerd, zodat je daarop kunt inspringen. De Netatmo slimme thermostaat heeft ondersteuning voor alle bekende spraakassistenten, waaronder Siri.

Netatmo slimme thermostaat koop je bij:

4. Google Nest Learning Thermostat

De slimme thermostaat van Google leert van jouw leefgewoontes (en het aanpassen van de temperatuur). Hierdoor weet de thermostaat nauwkeurig wanneer de temperatuur een tikje lager (of misschien iets hoger) kan.

Ook kun je jouw energieverbruik duidelijk inzien, zodat je altijd weet of je deze keer minder energie hebt verbruikt. Elke maand krijg je een duidelijk overzicht van je verbruik. Zo weet je precies wat je maandelijks aan energiekosten kwijt bent. De slimme thermostaat heeft een groot en duidelijk scherm met de tijd en temperatuur. Ook leuk: hij licht op als je binnenkomt.

Google Nest Learning thermostaat koop je bij:

5. Bosch EasyControl CT200 (Bedraad)

Ook de Bosch EasyControl CT200 bedien je met een app zodat je de verwarming makkelijk op afstand kunt instellen. De thermostaat stuurt daarnaast meerdere thermostaatknoppen en maximaal 1 vloerverwarmingszone aan. Ook geofencing is onderdeel van deze thermostaat, zodat de temperatuur automatisch wat lager gezet wordt wanneer je van huis gaat.

In de app zie je hoeveel energie je de afgelopen tijd hebt verbruikt en je bedient hem met Google Assistent, Alexa en via IFTTT.

Bosch EasyControl CT200 koop je bij: