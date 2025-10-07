Slimme thermostaten voor elk budget: onze top 5

Een slimme thermostaat is een waardevolle investering voor je huis. Hij verlaagt energiekosten door de temperatuur automatisch aan te passen aan je gewoonten en is gemakkelijk te bedienen via je smartphone. iPhoned vergelijkt vijf thermostaten in diverse prijsklassen.

Wat zijn de voordelen van een slimme thermostaat

Een slimme thermostaat biedt een flink aantal voordelen op zowel comfort gebied als energiebesparing. Dankzij uitgebreide technologieën kan een slimme thermostaat automatisch de temperatuur in je huis aanpassen op basis van je gewoonten en voorkeuren. Dit betekent dat je nooit meer in een te koude of te warme ruimte komt. Bovendien kun je via een app op jouw iPhone op afstand de temperatuur regelen, zodat je altijd de controle hebt, waar je ook bent.

Een slimme thermostaat maakt het beheren van je verwarming eenvoudiger en helpt tegelijk je energiekosten te verlagen. Door efficiënter om te gaan met verwarming en koeling bespaar je direct op je energierekening. Veel modellen hebben slimme functies zoals geolocatie, waardoor de thermostaat automatisch uitschakelt wanneer je weg bent. Daarnaast analyseren ze je gebruikspatronen om het energieverbruik nog beter af te stemmen. Dit maakt een slimme thermostaat niet alleen een slimme keuze voor je woning, maar ook een duurzame keuze voor het milieu.

De beste slimme thermostaten Aqara tado° Netatmo Honeywell

Aqara slimme radiator thermostaat: vanaf 39,99 euro

De Aqara Radiator Thermostat is een slimme thermostaatknop voor je radiator die je makkelijk zelf kunt monteren en bedienen via een app op je telefoon. Hij meet de temperatuur nauwkeurig met een sensor en past de verwarming aan om energie te besparen, bijvoorbeeld door te detecteren als er een raam openstaat.

De thermostaat werkt met populaire smart home-systemen zoals Apple HomeKit, Google Home en Alexa, en je kunt er slimme schema’s en spraakbediening mee gebruiken. De batterij gaat ongeveer een jaar mee, en je kunt meerdere hiervan gebruiken in één kamer voor een betere temperatuurregeling. Zo maak je je huis comfortabeler en zuiniger verwarmd.

tado° slimme bedrade thermostaat: vanaf 94 euro

De tado° slimme thermostaat helpt je huis efficiënt te verwarmen. Met de geolocatiefunctie ziet de thermostaat wanneer je thuis bent en past de temperatuur automatisch aan voor optimaal comfort en lagere energiekosten.

De gebruiksvriendelijke app maakt het eenvoudig om je verwarmingssysteem op afstand te bedienen, zodat je altijd controle hebt, waar je ook bent. Bovendien geeft de slimme thermostaat inzicht in je energieverbruik, zodat je bewuster kunt besparen.

Iets meer te besteden?

Heb je een ruimer budget? Kijk dan eens naar de tado° X. Deze versie heeft handige functies zoals Matter en Thread, voor betere samenwerking met andere slimme apparaten. Bovendien heeft hij een touchscreen en is het installatieproces eenvoudiger gemaakt.

Netatmo slimme bedrade thermostaat: vanaf 172 euro

De Netatmo Thermostaat helpt je eenvoudig energie te besparen, tot wel 37 procent. Het systeem past de verwarming automatisch aan op basis van de buitentemperatuur en de isolatie van je huis. Met de app stel je gemakkelijk verwarmingsschema’s in en houd je je energieverbruik bij.

Deze thermostaat werkt met populaire spraakassistenten zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Apple HomeKit, zodat je de verwarming eenvoudig met je stem kunt bedienen. Het stijlvolle ontwerp en de optie om hem met kleurstickers aan te passen maken hem geschikt voor elk interieur.

Honeywell thermostaat: vanaf 163 euro

De Honeywell Lyric T6 is een slimme thermostaat met een modern ontwerp en een eenvoudig touchscreen. Hij biedt handige functies zoals programmeeropties en geofencing, waarmee de temperatuur automatisch wordt aangepast op basis van je locatie.

Hij werkt met populaire spraakassistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit, en met de Honeywell Home-app kun je de instellingen op afstand aanpassen. De thermostaat leert bovendien wat je huis nodig heeft om de beste temperatuur te behouden, wat helpt om energie te besparen. Deze slimme thermostaat is nu tijdelijk te koop bij Bol voor slechts 163 euro in plaats van 189 euro.