Top 4 slimme thermostaten en radiatorknoppen voor een energiezuinige winter

Het wordt buiten steeds kouder en dat betekent dat de verwarming binnenkort weer aan mag. Om zuinig om te gaan met energie (en je portemonnee) installeer je een slimme thermostaat. Wij hebben de 4 beste slimme thermostaten en radiatorknoppen voor je opgezocht.

Bespaar op je energierekening: 4 beste thermostaten

Nu het afgelopen is met de mooie zomerse dagen, gaan we weer de koude wintermaanden in. Om niet in de kou te zitten, mag de verwarming binnenkort weer aan. Maar de energierekening dan? Om ervoor te zorgen dat je straks niet teveel gaat betalen, is het slim om nu al naar een slimme thermostaat te kijken.

Met zo’n slimme thermostaat bespaar je flink op je energiekosten, maar hij geeft je nog veel meer voordelen. Je komt thuis in een warm huis en ‘s nachts wordt de verwarming automatisch iets lager gezet. In de ochtend gaat hij een paar uurtjes voordat je moet opstaan alweer eventjes aan, zodat je wakker wordt in een lekker aangenaam huis.

Er zijn veel verschillende slimme thermostaten, die je met een app of via Apple HomeKit gebruikt. Het is ook om je van tevoren even af te vragen of je het huis per ruimte wil verwarmen. In dat geval neem je een starterspakket met radiatorknoppen. En het mooie is: wij hebben al een lijstje samengesteld met de vier beste slimme thermostaten en radiatorknoppen.

Tip: bij sommige van deze slimme thermostaten heb je een converter nodig voor bepaalde cv-ketels. Dit staat altijd bij de beschrijving op de website waar je de slimme thermostaten gaat kopen. Check daarom altijd eerst goed of de thermostaat geschikt is voor de ketel in jouw huis.

1. tado° slimme thermostaat V3+

Het voordeel van de tado° slimme thermostaat is dat je elke radiator van een slimme knop voorziet. Zo is de warmte in iedere ruimte afzonderlijk te regelen. Hij werkt met vrijwel alle verwarmingssystemen en biedt bovendien ondersteuning voor Apple HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa.

Via de app heb je overal toegang, zodat je makkelijk vanuit de trein de temperatuur in je huis alvast omhoog kunt schroeven. Dat is fijn thuiskomen in je warme huis!

In de app bepaal je per ruimte de temperatuur, maar stel je ook automatiseringen in. Zo kun je instellen dat elke dag op een vaste tijd de verwarming aan gaat. Je kunt ook door middel van ‘geofencing’ de verwaming automatisch in te laten gaan wanneer je in de buurt van je huis bent. Je hebt daarvoor wel een abonnement nodig.

Je haalt deze starterskit vanaf 229,99 euro in huis met twee slimme radiatorknoppen. Liever je hele huis in één keer regelen? Dan heb je geen radiatorknoppen nodig en betaal je 169,99 euro. Je hebt de keuze uit een zwarte of witte thermostaat, de radiatorknoppen zijn altijd wit.

2. Netatmo slimme thermostaat

Met de slimme thermostaat van Netatmo regel je de temperatuur per kamer met losse radiatorknoppen. Daarnaast leert hij van je dagelijkse gewoonten. De thermostaat weet daardoor precies het juiste moment om de temperatuur aan te passen.

Er is een afwezigheidsmodus en veranderingen in de temperatuur worden geregistreerd, zodat je daarop kunt inspringen. De Netatmo slimme thermostaat heeft ondersteuning voor alle bekende spraakassistenten, waaronder Siri, en je koppelt hem makkelijk aan HomeKit. Let wel op: er is geen ondersteuning voor andere smart home-platforms.

3. Google Nest learning thermostat

Deze slimme thermostaat van Google Nest leert op basis van je dagelijkse leven. Hij weet na een poosje dus precies welke temperatuur je op welk moment van de dag het fijnste vindt. Hij verlaagt de verwarming als je er niet bent en schakelt zelfs de boiler uit als je een paar dagen wegblijft.

Hoewel hij het fijnste is voor mensen met Android-apparaten, is hij ook te verbinden met je iPhone. Bovendien kan hij op elke plek in je huis aangesloten worden, mits hij stroom krijgt. Je schaft hem aan vanaf 179 euro. Je hebt dan de keuze uit meerdere kleuren, zodat hij perfect in je interieur past.

4. Honeywell Lyric T6

Als laatste is ook de Honeywell Lyric T6 slimme thermostaat een goede keuze om in huis te halen. Hij werkt met schema’s, zodat je huis altijd warm is op het moment dat het nodig is. Als je niet thuis bent, wordt de temperatuur automatisch omlaag ingesteld. Natuurlijk stel je die schema’s volledig naar eigen wens in via de bijbehorende app.

Ook deze Honeywell heeft geofencing waardoor je het systeem weet wanneer je van huis weggaat, zodat de verwarming wat lager gezet kan worden. Verder ondersteunt hij Apple HomeKit met Siri spraakbesturing, wat het natuurlijk nog veel makkelijker maakt om de temperatuur in je huis aan te passen.

Je complete energieverbruik inzichtelijk

Wil jij inzicht in je complete energieverbruik? Met de slimme apparaten van HomeWizard zie jij in de app precies hoeveel stroom je verbruikt, maar hij heeft ook mogelijkheden om je water- of gasverbruik inzichtelijk te maken. Zo spoor je stroomvreters op en bespaar je nóg meer op je energierekening.