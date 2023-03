Haal de iPhone 14 Pro en Apple AirTags nu extra voordelig bij Mobiel.nl!

Ben je nog op zoek naar de iPhone 14 Pro, goedkope Apple AirTags of AirPods? Dan is dit je kans, want Mobiel.nl viert weer de Slimme keuze-weken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme keuze-weken bij Mobiel.nl

De Slimme keuze-weken zijn er weer bij Mobiel.nl en je krijgt daarmee tot en met 2 april 2023 korting op veel toestellen en accessoires. Wij hebben voor jou als Apple-liefhebber de beste deals van Mobiel.nl onder elkaar gezet.

Zowel de goedkopere iPhone 13 als de meest geavanceerde iPhone van het moment – de iPhone 14 Pro – is onderdeel van de actie. Daarnaast zijn er meer aantrekkelijke Apple-deals, want ook de AirTags en de AirPods zijn extra voordelig. Check de onderstaande button voor alle deals!

De iPhone 14 Pro is de krachtigste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt: met de A16 Bionic-chip gaat de telefoon nog jaren mee. Het nieuwe topmodel heeft de beste iPhone-camera tot nu toe, is veel sneller én heeft eindelijk geen notch meer. De iPhone 14 Pro is namelijk de eerste iPhone ooit met het Dynamic Island.

Je krijgt de iPhone 14 Pro nu voor een gunstige prijs bij Mobiel.nl. De adviesprijs van de telefoon is 1329 euro, maar tijdens de Slimme keuze-weken krijg je de iPhone 14 Pro voor 1159 euro. Je bespaart hiermee 170 euro! De aanbieding geldt enkel voor de iPhone 14 Pro met 128 GB.

Als je een mobiel abonnement met 15GB data afsluit bij KPN bespaar je zelfs nog meer op je iPhone 14 Pro, je betaalt dan nog maar 984 euro voor het toestel. Dat is een korting van 345 euro! Bekijk de iPhone 14 Pro op Mobiel.nl hier:

En het goede nieuws: de levertijden zijn weer helemaal op orde bij de iPhone 14 Pro. Je hebt de telefoon dus morgen al in huis als je hem nu bestelt. Bij het bestellen van de iPhone krijg je een cadeau naar keuze bij Mobiel.nl. Zo krijg je een gratis AirTag bij je nieuwe iPhone en krijg je drie maanden gratis Apple TV Plus!

Vind je de iPhone 14 Pro toch net te prijzig? Dan kan je beter voor de iPhone 13 gaan, want die heeft dezelfde chip als de reguliere iPhone 14. De iPhone 13 is daarom ook ontzettend snel en heeft een processor die nog wel even meegaat. Met de iPhone 13 krijg je tevens een groter scherm, want door de kleinere notch (de zwarte balk bovenaan) houd je meer beeldscherm over dan bijvoorbeeld bij de iPhone 12.

De iPhone 13 heeft een adviesprijs van 999 euro, maar is tijdens de Slimme Keuze-weken van Mobiel.nl flink afgeprijsd. Je krijgt de iPhone 13 tot en met 2 april voor maar 779 euro. Dat is een korting van 220 euro!

Ook hier ben je met het afsluiten van een abonnement nóg goedkoper uit. Als je een abonnement bij Vodafone afsluit betaal je namelijk nog maar 576 euro voor de iPhone 13. Daarmee bespaar je maar liefst 423 euro! De aanbieding geldt eveneens enkel voor de uitvoering met 128 GB. Bekijk de iPhone 13-aanbiedingen hier:

Ben jij vaak je spullen kwijt? Of bang dat je je koffer verliest op reis? Dan is de AirTag de ideale oplossing voor jou! Met het kleine apparaatje zie je altijd de locatie van je spullen. Maak de tracker vast aan je sleutelbos, portemonnee of aan je koffer, zodat je altijd weet waar je spullen zijn. AirTags zijn terug te vinden in de ‘Zoek mijn’-app, zo zie je al jouw apparaten altijd overzichtelijk in dezelfde app.

De prijs van de AirTag is nu flink gedaald bij Mobiel.nl. Voor vier AirTags betaal je bij de Slimme keuze-weken nog maar 113,95 euro. Dat is nog maar 28 euro per AirTag, terwijl de adviesprijs van een AirTag maar liefst 39 euro is. Dat is per AirTag dus een korting van 11 euro, in totaal bespaar je 31 euro!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In 2021 kondigde Apple de derde generatie AirPods aan. De nieuwe oortjes lijken enorm op de AirPods Pro, maar dan zonder de siliconen opzetstukjes. De AirPods 3 zijn dus een perfect alternatief als je geen fan bent van de oordopjes van de AirPods Pro. Apple heeft de AirPods 3 wél uitgerust met Spatial Audio, zodat het voelt alsof je midden in het geluid zit.

De AirPods 3 zijn daarnaast sterk verbeterd op het gebied van de accu. Met een hele acculading luister je volgens Apple tot 6 uur naar muziek. Het doosje biedt tot 30 uur luistertijd en kan bovendien standaard draadloos opgeladen worden. De AirPods zijn daarnaast beter bestand tegen water en zweet, ideaal voor tijdens het sporten.

De adviesprijs van de AirPods 3 is 219,95 euro, maar tijdens de Slimme keuze-weken van Mobiel.nl betaal je nog maar 188,95 voor AirPods 3! Dat is een aanbieding van 31 euro, dus wees er snel bij. De aanbieding loopt tot en met 2 april.

Sim only met een cadeau

Ben je nog tevreden met je huidige iPhone? Dan is een sim only-abonnement een goede keuze voor jou. Ook dan heeft Mobiel.nl tot en met 2 april 2023 een paar supermooie aanbiedingen tijdens de Slimme keuze-weken!

Zo krijg je een gratis JBL Tune 760NC headset (129,95 euro) of een tegoedbon voor Mobiel.nl t.w.v. 129,95 euro. De actie is geldig op alle 2-jarige sim only-abonnementen, voor nieuwe klanten én voor klanten die willen verlengen.

Als klant bij Vodafone, T-Mobile of KPN kan je tijdens de Slimme keuze-weken van Mobiel.nl kiezen voor een van deze acties door de kortingscode toe te voegen in de winkelwagen:

Tele2, hollandsnieuwe, Ben, Budget Mobiel, Lebara en 50+ Mobiel hebben de volgende cadeaus:

Slimme keuze-weken lopen tot en met 2 april

Je krijgt nu dus hele mooie kortingen bij aanschaf van nieuwe Apple producten op Mobiel.nl. De Slimme keuze-weken lopen nog tot en met 2 april, dus weer er snel bij. Ben je benieuwd naar alle aanbiedingen? Check dan de button hieronder!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Geen enkel Apple-nieuwtje missen? Houd onze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram!