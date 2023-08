iPhone 14 (Pro) tijdelijk met extra hoge korting: ontdek snel hoe je deze aanbieding scoort

De Slimme keuze-weken zijn er weer bij Mobiel.nl! Zo is de iPhone 14 (Pro) tijdelijk met hoge korting te scoren. Wij hebben de beste Apple-deals van de webwinkel op een rijtje gezet.

Flinke kortingen met Slimme keuze-weken Mobiel.nl

Tijdens de Slimme keuze-weken zijn van 17 augustus tot en met 3 september verschillende kortingen te scoren op heel veel toestellen en accessoires. Voor jou als Apple-fan hebben we de beste aanbiedingen op een rij gezet.

Wat dacht je van een flinke korting op de iPhone 14 Pro? Of misschien heb je helemaal geen nieuwe smartphone nodig, maar loopt je abonnement af. Er zijn daarnaast ook veel leuke sim only-acties. Check via onderstaande button alle deals van Mobiel.nl!

iPhone 14 deals: al vanaf 603 euro (met 20GB van Tele2)

Apple’s meest recente vlaggenschip is de iPhone 14 en die is dankzij de A15 Bionic-chip enorm krachtig. Met de dubbele 12 megapixel-camera schiet je elk kiekje raak, want die is op een paar vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De sensor is wat beter geworden, zodat-ie meer licht opvangt. Daardoor maak je ook bij wat minder licht mooie(re) foto’s.

In combinatie met een abonnement van Tele2 betaal je 603 euro voor de iPhone 14, terwijl een los toestel 859 euro kost. Daarvoor sluit je de bundel met 20GB aan internet af, die nu de prijs van de bundel met 10GB data heeft. Bovendien laat Mobiel.nl de aansluitkosten (t.w.v. 30 euro) achterwege en krijg je zes maanden Apple Music en drie maanden Apple TV+ cadeau.

iPhone 14 Pro deals: tot 235 euro voordeel

Met de iPhone 14 Pro haal je een nog krachtiger toestel in huis. Onder de motorkap zit namelijk de nieuwste chip van Apple: de A16-Bionic. Deze is ongeveer 10 tot 17 procent sneller dan die in de iPhone 14 zit. Verder schiet je nu je foto’s met een 48 megapixel-lens en de notch heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island. Die past zich per taak aan, zodat je tijdens het koken de timer blijft zien of gedurende het hardlopen snel je muziek bedient.

Voor het losse toestel betaal je bij Mobiel.nl 1129 euro, maar door direct een abonnement af te sluiten bespaar je tot 235 euro. Je legt voor de iPhone 14 Pro nu 894 euro neer in combinatie met een T-Mobile-abonnement. Verder zijn er tijdelijk geen aansluitkosten die betaald moeten worden (t.w.v. 25 euro). Daarbij luister je de komende zes maanden gratis naar Apple Music én kijk je drie maanden lang alles dat Apple TV+ te bieden heeft.

Meer iPhone-aanbiedingen

Ben jij toch op zoek naar een andere iPhone? Er zijn nog veel meer aanbiedingen bij Mobiel.nl op dit moment. Zo haal je ook de iPhone 13 met 120 euro voordeel of de iPhone 14 Pro Max met 267 euro korting in huis.

Sim only-deals: tot 129,95 euro voordeel

Kan jouw iPhone nog een poosje mee, maar komt het einde van je abonnement er wel aan? Dan is dit ook een goed moment om een sim only-abonnement af te sluiten. Bij een sim only van Vodafone, KPN, Tele2, Lebara of T-Mobile kies je één van de volgende aanbiedingen door de kortingscode in te vullen in je winkelwagen:

JBLTUNE – Gratis JBL Tune 770 headset t.w.v. 129,95 euro

ACC100 – Gratis Mobiel.nl tegoedbon t.w.v. 100 euro voor accessoires

Of kies één van de volgende cadeaus bij Ben, Budget Mobiel of hollandsnieuwe:

GOOGLE – Gratis Eufy beveiligingscamera t.w.v. 54 euro

ACC50 – Gratis Mobiel.nl tegoedbon t.w.v. 50 euro voor accessoires