Deze slimme deursloten beveiligen je huis (én maken sleutels overbodig)

Vergeet jij je sleutels wel eens thuis? Dan zijn deze slimme deursloten een goede oplossing, want ze beveiligen je huis en maken sleutels overbodig!

Slimme sloten voor je huis

Ben jij wel eens de deur vergeten op slot te doen? Of heb je jezelf wel eens buitengesloten, omdat je de sleutels vergeten was? In dat geval zijn slimme deursloten een mooie toevoeging aan jouw huis. Met deze sloten open en sluit je de deur via je iPhone, vingerafdruk of zelfs gezichtsherkenning. Bovendien maken ze je huis veel veiliger. Benieuwd hoe dat werkt? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor je onder elkaar, zodat je nooit meer je sleutels hoeft mee te nemen!

1. Aqara Smart Lock U200

Met het Aqara Smart Lock worden sleutels definitief vervangen door je iPhone. Het slimme deurslot heeft ondersteuning voor Apple HomeKit, waardoor het ook mogelijk is om je deur te openen of te sluiten met je iPhone of Apple Watch. Dit kun je zelfs automatiseren, want je kunt de U200 instellen naar je eigen voorkeur. Het apparaat werkt met een motortje, dat de sleutel open of dicht draait in het deurslot.

Je opent en sluit het Aqara Smart Lock met je iPhone, Apple Watch, een ingestelde code of je gebruikt de vingerafdrukscanner op het toestel. Zo heb je meerdere opties en word je niet buitengesloten als de accu van het slimme deurslot leeg is. Volgens Aqara gaat de accu ongeveer zes maanden mee. Vind je dat te kort? Dan kun je het toestel ook bedraad aansluiten. Je hebt de complete set met het deurslot voor 279 euro:

2. Nuki Smartlock Pro (vierde generatie)

Nog een slim deurslot dat werkt met Apple HomeKit is de vierde generatie van Nuki Smartlock. Het apparaat werkt met Matter en is daarmee eenvoudig te verbinden met andere aanwezige slimme toestellen in je huis. Het slimme slot van Nuki beveiligt je huis met je iPhone, Apple Watch, een door jou gekozen pincode of de vingerafdrukscanner. Ook handig: je kunt het slot van afstand openen of sluiten.

Zo kun je vrienden en familie binnenlaten als je even op de bovenste verdieping bent, of als je even niet thuis bent. Het slimme deurslot werkt met wifi, waardoor je het toestel altijd kunt beheren. Met het logboek zie je wie het slot heeft geopend en gesloten. Wel zo handig, want je kunt ook andere toegang geven om het apparaat te openen en sluiten. Zo hoef je geen sleutels bij te laten maken voor bijvoorbeeld je kinderen, familie of huisgenoten. Schroeven en boren voor de installatie is niet nodig en de accu gaat tot zes maanden mee. Voor 274 euro heb je het apparaat bij Bol:

3. Netatmo elektrisch deurslot (met slimme sleutels)

Wil je geen groot apparaat aan je deur hangen? En ben je op zoek naar een compleet nieuw slot? Dan is het elektrische deurslot van Netatmo de juiste keuze. Dit slot installeer je in de voordeur en wordt geleverd met drie slimme sleutels. Zo open en sluit je het deurslot niet alleen met je iPhone, Apple Watch, code of vingerafdruk, maar ook met een fysieke sleutel. Deze slimme sleutels kun je in- en uitschakelen, voor het geval je er een kwijtraakt.

De slimme sleutels die bij het deurslot worden geleverd zijn niet na te maken en beschermen je huis nog beter tegen inbraak. Je doet volgens Netatmo meer dan een jaar met de batterij in het slot, daar heb je dus bijna geen omkijken naar. Je haalt het slimme deurslot van Netatmo normaal voor 380 euro, maar is nu afgeprijsd naar 369 euro. Wil je jouw huis beter beveiligen? Bekijk dan hier waar je het elektrische slot haalt:

