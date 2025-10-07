Deze 3 slimme deurbellen van Ring, Eufy en meer zijn nog geen 150 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe slimme deurbel voor je smart home? Hieronder vind je de drie beste opties van merken zoals Ring en Eufy, allemaal voor minder dan 150 euro.

Waarom een slimme deurbel zeker niet mag ontbreken

Een slimme deurbel mag zeker niet ontbreken in een smart home. Met een slimme deurbel kun je namelijk op afstand zien wie er aanbelt, zelfs als je niet thuis bent, dankzij live video en real-time meldingen op je smartphone. Dit verhoogt niet alleen je veiligheid door je op de hoogte te brengen van bezoek of ongewenste indringers, maar helpt ook bij het ontvangen van pakketjes en het communiceren met bezoekers zonder de deur te hoeven openen.

Slimme deurbel integreert makkelijk met je hele smart home

Daarnaast integreert een slimme deurbel vaak naadloos met andere smart home apparaten zoals beveiligingscamera’s, alarmsystemen en slimme verlichting. Dit maakt het mogelijk om automatiseringen in te stellen, bijvoorbeeld dat de lichten automatisch aan gaan wanneer er iemand voor de deur staat, of dat het alarmsysteem geactiveerd wordt bij verdachte bewegingen. Hieronder hebben we de 3 beste slimme deurbellen onder de 150 euro voor je op een rij gezet.

Ring Videodeurbel: al vanaf 39,99 euro

De Ring Battery Video Doorbell is een slimme deurbel die werkt op een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad je de deurbel liever niet op? Dan kan die ook met vaste bedrading aangesloten worden. De deurbel heeft een scherpe HD-videoresolutie en biedt een breed gezichtsveld van 150 graden. De deurbel beschikt over nachtzicht in kleur en geavanceerde bewegingsdetectie met instelbare zones, zodat je alleen meldingen ontvangt wanneer dat nodig is.

Dankzij tweerichtingsspraak en ruisonderdrukking kun je direct communiceren met bezoekers, zelfs wanneer je niet thuis bent. Deze slimme videodeurbel haal je al in huis vanaf 39,99 euro. Heb je graag een complete set? Bij Bol haal je de slimme deurbel in combinatie met Chime en binnencamera al in huis voor 139 euro in plaats van 169 euro.

Met abonnement en geen ondersteuning voor Apple HomeKit

De Ring Battery Video Doorbell ondersteunt geen Apple HomeKit, integratie kan alleen via derde-partij oplossingen zoals Homebridge. De basisfuncties zoals live meekijken en tweerichtingsspraak werken zonder abonnement. Voor cloudopslag en geavanceerde meldingen is wel een betaald Ring Home-abonnement nodig. Kortom, de deurbel werkt prima zonder abonnement, maar biedt geen standaard HomeKit-ondersteuning.

Pluspunten Een van de goedkoopste opties

Werkt volledig draadloos Minpunten Abonnement vereist voor alle functies

Alleen 2,4 GHz wifi ondersteund

Tapo D230S1: van 119 euro voor 86 euro

De Tapo D230S1 is een slimme videodeurbel met een hoge resolutie van 2K die details vastlegt, zelfs bij weinig licht dankzij de speciale sterrenlichtsensor. Dankzij kleurennachtzicht en ingebouwde spotlight heb je ook in het donker goed zicht. Met een brede kijkhoek van 160 graden zie je bezoekers van top tot teen, zelfs als ze heel dichtbij staan.

De deurbel werkt op een oplaadbare en uitneembare batterij die gemiddeld tot wel 180 dagen meegaat. Dankzij slimme AI-detectie herkent de deurbel personen en voertuigen en stuurt vervolgens meteen een melding naar je telefoon. Dankzij tweerichtingsaudio kun je communiceren met bezoekers of vooraf opgenomen berichten sturen.

Geen HomeKit-ondersteuning maar wel zonder abonnement

De TP-Link Tapo D230S1 video deurbel ondersteunt geen HomeKit en is dus niet direct te integreren met Apple Home; koppeling kan alleen via omwegen zoals Homebridge, maar dat is beperkt en vereist extra stappen. De belangrijkste functies zoals live meekijken, tweeweg-audio en het opnemen van beelden op een microSD-kaart zijn volledig gratis te gebruiken zonder abonnement, waarbij een cloudabonnement (Tapo Care) alleen nodig is voor extra functies zoals langere cloudopslag of slimme meldingen. Deze slimme videodeurbel scoor je nu tijdelijk met flinke korting via Amazon. Daar betaal je nu namelijk slechts 86 euro voor deze slimme deurbel.

Pluspunten Oplaadbare en verwijderbare batterij

Anti-diefstalalarm Minpunten Geen ondersteuning voor Apple HomeKit

Framerate maximaal 15 fps

Eufy C31 + Chime: van 149 euro voor 119,99 euro

Deze slimme deurbel van Eufy werkt op zowel batterijen als stroom wat zorgt voor flexibiliteit en gemak bij het installeren. De deurbel maakt gebruik van een 2K-camera en een beeldverhouding van 16:9, waardoor je een duidelijk en breed beeld krijgt van wie er voor de deur staat, ook ’s nachts dankzij nachtzicht.

Via de app ontvang je real-time meldingen en kun je live met bezoekers communiceren dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker. Hij heeft bovendien persoons- en bewegingsdetectie, zodat je alleen belangrijke meldingen ontvangt. De meegeleverde Chime zorgt ervoor dat je een zoemer binnen het huis hebt, zodat je ook zonder telefoon aan te zijn meteen weet dat er iemand aanbelt.

Geen ondersteuning voor HomeKit maar wel scherpe AI-detectie

De slimme deurbel levert scherpe beelden, uitgebreide detectiemogelijkheden dankzij AI, en werkt volledig zonder abonnement dankzij lokale opslag op een microSD-kaart; HomeKit-ondersteuning is echter niet standaard aanwezig, waardoor integratie met Apple Home alleen met omwegen mogelijk is via third-party bridges of Homebridge. Je hebt direct toegang tot alle basisfuncties en cloudgebruik is optioneel, zodat je geen terugkerende kosten hebt als je hier geen behoefte aan hebt.

Pluspunten AI-herkenning

Nachtzicht in kleur Minpunten Alleen wifi op 2,4 GHz ondersteund

Framerate maximaal 15 fps

Wat is de beste slimme deurbel? De beste slimme deurbel hangt af van wat je belangrijk vindt. Zoek je bijvoorbeeld de beste videokwaliteit, dan is een model met 4K-resolutie geschikter. Wil je juist veel opslagruimte, dan kies je eerder een deurbel met ruime lokale opslag of een uitgebreide cloudopslag. Persoonlijke voorkeuren bepalen dus welke deurbel het beste bij je past. Wat zijn de nadelen van een slimme deurbel? De nadelen van een slimme deurbel zijn dat ze afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding, waardoor bij een slechte aansluiting meldingen en beelden kunnen vertragen of wegvallen. Soms is er ook een vertraging in de communicatie, waardoor gesprekken onhandig kunnen zijn. Daarnaast kunnen ze (wat) gevoelig zijn voor hacken en datalekken, waardoor je privacy risico loopt.

Wat is de beste slimme deurbel zonder abonnement? De beste slimme deurbellen van dit moment zonder abonnement zijn de Eufy C31 of de Eufy E340. Deze modellen bieden lokale opslag van videobeelden op de meegeleverde HomeBase. Waar moet je op letten bij een slimme deurbel? Let bij het kiezen van een slimme deurbel op de beeldkwaliteit en brede kijkhoek. Bepaal of je een bedrade of draadloze voeding wilt en hoe video-opslag geregeld is (lokaal of cloud). Controleer of de deurbel compatibel is met je smart home systeem, en denk aan nachtzicht, bewegingsdetectie en tweeweg-audio.