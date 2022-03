De beste Ring deurbel van dit moment: voor ieder budget een goede keus

Ben je op zoek naar een slimme deurbel? Dan is het vaak lastig om er een te kiezen. Maar geen nood! iPhoned vertelt je wat de beste slimme deurbel van Ring is (en dat voor elk budget).

Ken je het? Ben je net in de tuin bezig en dan staat er iemand voor de deur. Moet je weer alles laten vallen en naar de voordeur rennen. Zou het niet makkelijker zijn als je op je iPhone ziet wie er voor de deur staat (en dan meteen vragen wat de persoon van je wilt)? Dat kan met een slimme deurbel van Ring en ze zijn te koop voor elk budget.

Ring Video Deurbel 3: beste verhouding prijs en kwaliteit

De Ring Video Deurbel 3 is te koop vanaf 159 euro. Deze slimme deurbel heeft op dit moment de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Hij heeft alle functies die je mag verwachten met een mooi, helder beeld (full-hd, 1080p). Let er wel op dat er bij alle Ring deurbellen standaard geen Ring Chime wordt meegeleverd.

Het voordeel van de Ring Video Deurbel 3 in tegenstelling tot het budgetmodel, is dat hij zowel bedraad als met de oplaadbare batterij gebruikt kan worden. Daarnaast kan de Ring Video Deurbel 3 op wifi aangesloten via de 2,4 GHz- én 5 GHz-band. Daarmee krijg je net wat sneller een berichtje op je smartphone als er iemand voor de deur staat.

Er is ook een Ring Deurbel 4, maar die is vrijwel gelijk aan versie 3. Het belangrijkste verschil is dat de Ring Video Doorbell 4 is voorzien van een ‘Pre-Roll’ in kleur. De Pre-Roll is het stukje film dat je ziet net voordat er iemand voor de deur staat. Je hebt hiermee tot 4 seconden extra beeldmateriaal voorafgaand aan een bewegingsmelding.

Ring Video Deurbel Pro 2: beter beeld en meer opties

Wil je een slimme deurbel van Ring die net wat meer kan dan de Deurbel 3? Check dan eens de Ring Video Deurbel Pro 2 (246 euro). Die neemt camerabeelden op in 1536p, waardoor het beeld iets scherper is dan bij andere deurbellen van Ring.

Hij heeft bewegingsdetectiezones die je kunt aanpassen, net als de andere Ring Video Deurbellen, maar de Pro 2 heeft er ook 3D-bewegingsdetectie bij. Hierdoor herkent de deurbel weer net wat sneller wanneer iemand naar je deur loop (en krijg je eerder een melding op je smartphone).

Een ander voordeel is de grotere verticale kijkhoek en hoek voor bewegingsdetectie (beide 150 graden verticaal), zodat je iemand van top tot teen kunt zien. Daar staat wel tegenover dat het zicht in de breedte iets minder is: 150 graden voor de Pro 2, en 160 graden voor de Video Deurbel 3. Ook de hoek voor bewegingsdetectie is horizontaal minder: 180 graden voor de Deurbel 3 en 150 graden voor de Pro 2.

Wil je echt het neusje van de zalm? Check dan de Ring Deurbel Elite. Die kost 424 euro, maar heeft onder andere betere detectiezones. Daarnaast komen berichten nog sneller binnen en heeft hij ondersteuning voor ‘Power over Ethernet’. Hiermee krijgt de Deurbel Elite zijn stroom ook via de netwerkkabel (UTP-kabel).

Ring Video Deurbel Wired: voor een klein budget

Wil je echt zo goedkoop mogelijk een slimme deurbel, dan is de Ring Video Deurbel Wired nog een optie. Voor 59 euro heb je dan al een slimme deurbel in huis met de belangrijkste functies. Hij is wel wat trager en heeft een iets kleinere hoek voor de bewegingsdetectie (155 graden).

Er is overigens ook een tweede generatie van de Ring Video Deurbel, met een hoek voor de bewegingsdetectie van 180 graden. Die kan ook op een bestaand 8-24V AC-deurbelsignaal aangesloten worden (dat kan de eerste versie niet). Je betaalt dan wel iets meer, want die kost 99 euro.

Ring Chime: niet nodig, wel handig

De Ring Chime werkt samen met je Ring deurbel en is een draadloos meldingsapparaat. Staat er iemand voor de deur? Dan hoor je dit via de Ring Chime. Handig als je niet altijd je smartphone bij je hebt.

Je hebt niet per se een Ring Chime nodig bij je slimme deurbel, maar het is wel handig. Een losse Ring Chime kost zo’n 35 euro.

Ring Protect-abonnement

Bij alle Ring deurbellen krijg je meteen een melding als er iemand voor de deur staat en kun je via de app ook een kijkje nemen. Deze functies zijn gratis in gebruik.

Om nog meer uit je Ring videodeurbellen en camera’s te halen, heb je de optie om te kiezen voor een abonnement op Ring Protect. Hiermee wordt het mogelijk om video-opnames te maken en het vastleggen van foto’s op je apparaat. Ring Protect is een optioneel abonnement waarmee je opnames kunt terugkijken en delen wanneer je wilt.

Je krijgt een gratis proefperiode van 30 dagen op Ring Protect om het uit te proberen. Daarna kun je er voor kiezen om het abonnement om te zetten naar een Ring Protect Plan-abonnement. Dit kost 3 euro per maand per apparaat of voor 10 euro per maand voor het hele huis.

