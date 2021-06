5 slimme beveiligingscamera’s om inbrekers buiten de deur te houden

Slimme beveiligingscamera’s maken het inbrekers en andere ellendelingen steeds moeilijker om onze huisvrede te verstoren. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, dus een keuze maken kan lastig zijn. Daarom hierbij 5 goede en slimme beveiligingscamera’s op een rijtje.

Kooptip: 5 slimme beveiligingscamera’s op een rijtje

Je huis is jouw eigen plekje. Thuis kan je jezelf even terugtrekken van alle drukte en herrie. Je voelt je er veilig.

Tenminste, zo hoort het. Jammer genoeg heeft niet iedereen dit gevoel. Een slimme beveiligingscamera kan hierbij helpen door je meer gemoedsrust te bieden. Slimme beveiligingscamera’s houden 24 uur per dag jouw terrein nauwlettend in de gaten.

Gebeurt er iets waar je vanaf moet weten? Dan krijg je een melding. Wij zetten vijf slimme beveiligingscamera’s voor je op een rijtje, waardoor jij straks zeker weet dat je een goede in huis haalt. Deze lijst is op basis van gebruikersrecensies opgesteld.

1. Ring Floodlight Cam

De Ring Floodlight Cam heeft een bewegingssensor en twee geïntegreerde schijnwerpers, tweewegaudio met een speaker en microfoon én een sirene van 110 decibel. Daar schrik je die engerds wel mee af.

De camera heeft een groothoeklens met een gezichtsveld van 270 graden en een heldere full hd-resolutie. Je kunt dus alles makkelijk in de gaten houden.

’S Nachts filmen is geen probleem, want de Ring Floodlight Cam beschikt over nachtvisie. De slimme camera beschikt over zowel object- als persoonsherkenning, die je onafhankelijk aan en uit kan zetten. Ook kan je de gevoeligheid en de zones van de sensoren zelf bepalen. De Floodlight Cam heeft helaas geen ondersteuning voor HomeKit.

2. Netatmo Presence

Deze slimme buitencamera houdt je dag en nacht op de hoogte van personen, auto’s en dieren die zich op je terrein bevinden.

Met de zonefunctie van de camera kan je precies aangeven op welke plek jouw terrein begint. Zo krijg je geen melding van iedereen die langs je huis loopt. Als het donker is schakelt de schijnwerper van de camera in op het moment dat er een beweging wordt gedetecteerd.

Een groot voordeel van deze camera is de gratis opslag die je krijgt. Presence biedt gebruikers de optie om video’s, zodra ze zijn opgenomen, op te slaan op jouw persoonlijke server. Ook worden video’s opgeslagen op de micro sd-kaart van de camera, die je dus niet apart hoeft te kopen. In beide gevallen is de video-opslag helemaal gratis. Verder kan de Presence-camera overweg met HomeKit. Je kunt de camera dus bedienen vanuit de Woning-app op je Apple-apparaten.

3. Smartwares CIP-39901

Qua functionaliteit doet de Smartwares CIP-39901 niet veel onder dan de Netatmo-buitencamera. Beide camera’s lijken qua ontwerp ook nog eens erg op elkaar. Wel moet je dit keer zelf een micro sd-kaart aanschaffen (van maximaal 128GB).

Zowel Presence als de CIP-camera hebben een eigen app, waarin meerdere beveiligingscamera’s, wifi-deurbellen en andere slimme apparaten kunnen worden toegevoegd.

Het is dan ook verstandig om je slimme apparaten van slechts één merk aan te schaffen. Zo zie je je gehele beveiliging in een overzichtelijke app. Deze beveiligingscamera heeft helaas geen HomeKit-ondersteuning. Wel kun je de eigen app downloaden om alsnog via je iPhone te kunnen meekijken naar de live-beelden.

4. Foscam G4P

Deze camera is de goedkoopste van de lijst. Hij mist dan ook een aantal features van de duurdere camera’s, waaronder een schijnwerper.

Over het algemeen is de G4P evengoed een betrouwbare slimme camera die via een eigen app werkt.

’S Nachts ziet de camera tot twintig meter in de verte. Met een lager budget is deze camera een verstandige keuze. Deze beveiligingscamera heeft helaas geen HomeKit-ondersteuning.

5. Ezviz C3X

Meerdere lenzen zien we vaker op smartphones, maar in de wereld van de beveiligingscamera’s komen we ze niet vaak tegen.

De Ezviz C3X heeft een dubbele lens. Een van deze lenzen registreert de omgevingshelderheid en de ander legt de kleurinformatie vast. Vervolgens worden de twee beelden samengevoegd met behulp van Ezvizs eigen algoritme. Hierdoor krijgen video’s realistische, heldere kleuren.

Ook grappig: met de C3X kun je jouw eigen stem opnemen voor een aangepaste begroeting of afschrikking. Staat een inbreker op het punt je raam in te meppen? Jaag hem de stuipen op het lijf met een vooraf ingesproken krijs. Deze beveiligingscamera heeft helaas geen HomeKit-ondersteuning.

Onze huizen worden steeds slimmer

Deze slimme camera’s zijn een goed voorbeeld van onze steeds intelligenter wordende huizen. Van slimme thermostaten tot alziende deurbellen en intelligente stekkers; wonen was nog nooit zo makkelijk, overzichtelijk en leuk.

In het maandthema wonen bespraken we op iPhoned allerlei intelligente woonsnufjes. Hieronder kun je de artikelen uit deze serie teruglezen.

