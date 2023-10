Een slim en veilig huis: de beste beveiligingscamera, deurbel en meer

De dagen worden korter en dieven zien tijdens deze donkere periodes van het jaar vaak de kans schoon om toe te slaan. Houd je huis veilig! Dat doe je met de beste slimme beveiligingscamera’s, deurbellen en meer.

Een slim en veilig huis

Elk jaar neemt het aantal inbraken tijdens de herfst- en wintermaanden toe. Een gewiekste dief heeft vrij snel door wanneer je niet thuis bent. Wees dieven dan voor met deze slimme producten die ervoor zorgen dat je huis een stuk veiliger is.

Houd je woning in de gaten met een slimme deurbel of een beveiligingscamera. Een andere slimme truc is om je lampen te automatiseren. Ze gaan dan automatisch aan wanneer het donker wordt, ook als je niet thuis bent.

Lees snel verder om alles te weten te komen over de beste producten voor een slim en veilig thuis. Daarnaast vertellen we je waar je ze het beste koopt. Uiteraard werken alle onderstaande producten met Apple Homekit.

#1 Slimme beveiligingscamera

Beveilig je huis met een IP-camera! De camera maakt verbinding met internet zodat je overal de beelden kunt checken. Zo’n slimme camera is eenvoudig binnen te bevestigen, maar je hebt ook waterdichte camera’s voor buiten. Er zijn verschillende merken die zo’n IP-camera aanbieden: denk aan een Google Nest, Eufy Imou en Arlo.

Dit zijn de 3 beste beveiligingscamera’s van dit moment

De best verkochte én goedkoopste beveiligingscamera in dit rijtje is de Eufy Indoor Cam. Via de Eufy-app krijg je meteen een melding wanneer er beweging of een opvallend geluid gedetecteerd wordt. Dankzij de prima nachtvisie zie je zelfs wanneer het donker is wie er bij je huis rondspookt. Je koopt de Eufy Indoor Cam voor 54 euro.

Ben je op zoek naar betere beeldkwaliteit of meer mogelijkheden? De Imou Knight laat je een detectie-zone instellen, zodat je geen onnodige meldingen krijgt wanneer er toevallig iemand op straat langsloopt. Wil je een heel netwerk met beveiligingscamera’s rondom je huis, dan is de Eufy Cam 3 in een bundel met een homebase interessant om te bekijken.

#2 Slimme deurbel

Naast een slimme beveiligingscamera, mag een speciale deurbel niet ontbreken. Ben je niet thuis en staat de pakketbezorger voor de deur? Jammer, maar helaas! Of toch niet? Want met een slimme deurbel laat je hem of haar weten waar het pakketje achtergelaten mag worden. Slimme deurbellen zijn verkrijgbaar met en zonder abonnement. Meer informatie daarover lees je in de 5 beste opties voor een slimme deurbel zonder abonnement.

Dit zijn de 3 beste slimme deurbellen van dit moment

De beste slimme deurbel van dit moment is de RING Video Deurbel Pro 2. Hij levert kristalhelder beeld en heeft alle handige functies van een slimme deurbel die je wilt hebben. Denk bijvoorbeeld aan live-beeld en -geluid zodat je kunt praten met de mensen voor je deur en het instellen van een detectie-zone. Voor de RING Pro 2 is wel een abonnement nodig.

Wil je alle voordelen van een slimme deurbel, maar dan zonder abonnement? Dan kies je voor de Eufy by Anker of Aqara Smart Video Doorbell G4.

#3 Slimme lampen

Een van de oudste trucs om inbrekers buiten de deur te houden is om ‘s avonds een lampje aan te doen wanneer je niet thuis bent. Door je slimme verlichting te automatiseren gaat er zelfs een lampje aan als je op vakantie bent en kun je dat op verschillende tijden laten doen. Tip: koppel de lampen aan je beveiligingscamera’s om ze te activeren wanneer er iemand op je oprit komt. Zo schrik je indringers zeker weten af.

Goede lampen voor een slimme verlichting zijn die van Philips Hue. Deze lampen zijn voor zowel binnen als buiten te koop. Ben je wat creatiever? Dan kun je met de slimme lampen van Nanoleaf en waar kunstwerk op je muur creëren.

Daarnaast is de betaalbare slimme verlichting van Ikea Smart Home ook aan te raden. Meer hierover lees je in onze IKEA Smart Home-test. Heb je meer slimme apparaten van Ikea? Gebruik dan de Smart Hub voor een makkelijkere bediening.

#4 Slimme rookmelder

Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping van je huis een rookmelder te plaatsen. Wist je dat je deze ook slim kunt maken? De Netatmo Slimme Rookmelder werkt namelijk naadloos samen met Apple Home.

Ontstaat er ergens in je huis brand? Dan krijg je meteen een melding op je telefoon (ook wanneer je niet thuis bent). Daarnaast checkt het apparaatje ook regelmatig de wifi-verbinding, de batterij én zichzelf. Hierdoor weet je zeker dat-ie bij nood ook altijd werkt.