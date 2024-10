Mis het niet: Skyshowtime stunt met levenslang 50 procent korting

Filmliefhebbers opgelet! Skyshowtime geeft tijdelijk levenslang 50 procent korting op je abonnement. iPhoned vertelt je hoe je deze deal kunt scoren!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Skyshowtime: van 11,99 euro voor 5,99 euro per maand

Je kunt nu voordelig profiteren van Skyshowtime! Voor slechts 5,99 euro per maand kijk je naar je favoriete films en series, in plaats van de gebruikelijke 11,99 euro. Dat betekent een korting van maar liefst 72 euro per jaar! Wees er snel bij, want deze aanbieding voor je Skyshowtime-abonnement geldt tot en met 9 december.

Let op: als je jouw abonnement intussen opzegt, vervalt de korting. Houd er rekening mee dat deze aanbieding alleen geldt voor nieuwe abonnees, klanten zonder actief abonnement en bestaande abonnees met een standaardabonnement. Er zijn voorwaarden van toepassing.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamen met korting op meerdere apparaten

Met Skyshowtime kijk je nu voordeliger op maximaal drie apparaten tegelijk, zonder reclame en met de mogelijkheid om tot vijf profielen aan te maken. Ben je veel onderweg of heb je een beperkt toegang tot internet? Download dan films en series eenvoudig in de app en kijk offline!

Voor ieder wat wils

Bij Skyshowtime vind je een uitgebreid aanbod van films en series. De streamingdienst biedt recent uitgebrachte films van Universal en Paramount, evenals populaire franchises zoals Mission: Impossible en Jurassic Park.

Ook kun je genieten van originele Skyshowtime-series en bekende titels zoals The Office en Parks and Recreation. Voor de kleintjes zijn er diverse animatiefilms en educatieve series te ontdekken. Skyshowtime voegt regelmatig nieuwe titels toe, waardoor er altijd iets nieuws te beleven is! Wil je jouw favoriete films en series kijken met korting bij Skyshowtime? Bekijk dan snel de deal hieronder.