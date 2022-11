Singles Day 2022: dit zijn de beste acties op een rij

Zit je te wachten op Black Friday? Hoeft niet, want Singles Day 2022 gaat al bijna van start, met heel veel mooie aanbiedingen. Wij laten je de beste deals zien.

Op 11 november gaat Singles Day van start. Tijdens deze speciale dag profiteer je van leuke Singles Day-acties op diverse iPhones, Apple Watches en accessoires. Zo haal je dat cadeau voor jezelf of voor een ander net wat voordeliger in huis. Maar veel (web)shops beginnen al eerder met het uitdelen van kortingen. Wees er daarom snel bij, want OP=OP!

Wat is Singles Day?

Singles Day is overgewaaid uit China en wordt jaarlijks gevierd op 11 november. Gelukkig hoef je niet tot 11 november te wachten want de meeste (web)shops zijn nu al gestart met het uitdelen van kortingen.

Welke shops doen mee tijdens Singles Day?

Er zijn veel (web)shops die mee doen met Singles Day. In onderstaand shop-overzicht hebben we de beste kortingen per (web)shop voor jou geselecteerd.

De beste provider acties

1. Belsimpel Singles Week acties

Belsimpel heeft dit jaar verschillende Singles Day acties voor Apple-fans. Zo scoor je bijvoorbeeld een 4-pack Apple AirTags van 119,00 voor 106,95 euro en de Beats Fit Pro haal je nu in huis van 229,95 voor 189,95 euro. Ook heeft Belsimpel altijd scherpe prijzen voor de meest populaire iPhones van dit moment, zoals de iPhone 14 (Pro).

2. KPN Black Friday deals

Bij KPN is Black Friday nu al van start gegaan. Zo vervallen de aansluitkosten ter waarde van 25 euro niet te betalen. Bij aankoop van een nieuwe iPhone ontvang je bij het inruilen van je oude Apple-smartphone geld terug. Je voordeel kan tot 400 euro oplopen als je een iPhone 12 inruilt, en een nieuwe iPhone 14 bij KPN aanschaft. Ook ontvang je tijdelijk 2GB gratis bij een bundel van 10GB. Hiermee is je data in het abonnement 12GB. Tot slot ontvang je een Philips 43-inch smart-tv t.w.v. 499 euro cadeau bij een nieuw Internet & TV abonnement. Let wel op: dit geldt alleen voor nieuwe abonnees.

De beste sim-only acties

1. Simyo Black Friday deals

Simyo is vroeg begonnen met het uitdelen van kortingen. Je krijgt niet alleen maandelijks extra korting op de 10GB en 20GB bundels de iPhone 12 is daarnaast ook nog eens extra scherp geprijsd. Je voordeel kan oplopen tot 87 euro bij een sim only-abonnement.

2. Youfone-acties

Bij Youfone profiteer je nu tijdelijk van gratis aansluitkosten ter waarde van 10 euro bij het afsluiten van je sim-only-abonnement. Zo haal je een abo met 12GB data en 200 belminuten al voor 10 euro per maand in huis. Daarbij heb je de keuze uit een looptijd van 1, 12 of 24 maanden en kun je ook een dataplafond instellen.

De beste accessoire-acties

1. Teufel-deals: novembermania

Bij Teufel schaf je voorafgaand aan Singles Day al diverse oordopjes en soundbars aan met hoge kortingen die op kunnen lopen tot 43%. Dit zijn de prijzen tot en met Black Friday. Ze worden op Black Friday zelf dus niet verlaagd. Kortom, wacht niet te lang, want OP=OP.

2. Coolblue WK-deals

Ook Coolblue heeft interessante acties op diverse soundbars, beamers en tablets. Aanleiding is het WK, dat op 20 november begint. Zo haal je bijvoorbeeld nu de iPad Air 2022 5G 64GB in blauw van 1189 voor 999 euro in huis. Of de chique Samsung The Frame-televisie van 1699 voor 1199 euro. De acties lopen tot 17 november dus wees er snel bij.

3. GSMpunt.nl promoties

Bij GSMpunt.nl shop je met de kortingscode SINGLE11 op alle telefoon-, tablet- en smartwatch-accessoires 11% extra korting. Er is ook een subcategorie voor alle MagSafe-accessoires – extra handig voor alle bezitters van een iPhone 12, 13 of 14.

4. AliExpress Singles Day acties

Ook AliExpress heeft dit jaar weer mooie Singles Day acties waarbij de kortingen op kunnen lopen tot wel 90%. Hier heb je geen kortingscode voor nodig.