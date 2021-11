Singles Day: dit zijn de beste Apple deals op een rijtje

Op 11 november 2021 is het weer Singles Day. Maar je kunt vanaf vandaag al mooie Singles Day-deals scoren en korting krijgen. Veel webshops doen hieraan mee, dus genoeg kansen om een voordelige deal te pakken. Wees er wel snel bij, want op=op!

Singles Day 2021 aanbiedingen

Na het Amerikaanse Black Friday heeft ook het Chinese ‘Singles Day’ een plekje gekregen in de Nederlandse kalender. Het is officieel op 11 november, maar je kunt nu al profiteren van kortingen bij heel veel winkels! Kan je niet wachten op Black Friday en Cyber Monday? Dan heb je nu alvast deze Singles Day korting die we voor je op een rij hebben gezet.

Belsimpel

De acties bij Belsimpel lopen van 8 tot en met 14 november. Als je toe bent aan je eerste of een nieuwe Apple Watch kan dat nu want de Apple Watch Series 6 Sport (40mm) is een van de aanbiedingen (299,95 euro). Daarnaast kun je een Apple MagSage Dual draadloze snellader binnenhalen voor maar 89,95 euro.

Amazon: Early Black Friday deals

Amazon pakt het net wat anders aan. De campagne die zij hebben lopen begint op 8 november en gaat door tot 26 november als een aanloop naar de Black Friday Deals. Aanbiedingen zijn van onder andere Tado met kortingen tussen 25% en 40%. De starterskit (Thermostaat V3+ incl. passende houder) is bijvoorbeeld afgeprijsd naar 164,90 euro.

Disney+

Disney+ heeft ook een aanbieding lopen tot en met 14 november. Zo heb je de eerste maand Disney+ voor 1,99 euro in plaats van 8,99. Dat is een flinke korting van 77%.

YourMacStore

YourMacStore kun je terecht voor leuke kortingen. Zo ontvang je bijvoorbeeld tot 800 euro korting op een MacBook. Dus als je nog op zoek bent naar een nieuwe iPad of Macbook, dan is dit een mooie kans. Ook hier geldt: wees er snel bij, want op=op.

T-Mobile

Heel de maand november kun je bij T-Mobile profiteren van de GOGOGO Deals. Je kan tot 12,50 euro korting per maand op je bundel krijgen en hoeft geen aansluitkosten te betalen. Als je de iPhone 13 al langer op het oog hebt, kun je deze nu erg voordelig in huis halen met een van de volgende deals:

Tele2

De deals voor Tele2 zijn al begonnen op 8 november. Zo heb je 78 euro voordeel bij een iPhone 13. Het voordeel bestaat uit een 48 euro korting op 20GB data en het wegvallen van de 30 euro aansluitkosten.

Simyo

Simyo is al eerder begonnen op 8 november. Je kan profiteren van extra GB’s aan data die je cadeau krijgt bij een aantal abonnementen. Verder heb je ook niet te maken met eenmalige aansluitkosten.

reBuy

Wil je wel profiteren van goede deals maar dan op een duurzame manier? Dan kun je bij reBuy terecht. 11 november om 00:01 starten de deals voor 11% korting op geselecteerde elektronica. Je kan een refurbished iPhone 12 kopen voor een voordelig prijsje. De actie duurt tot 23:59 uur.

Teufel

Teufel laat van zich horen en is op 8 november al begonnen met verschillende deals. De aanbiedingen lopen tot en met 11 november en lopen op tot kortingen van wel 500 euro:

Real Blue NC – van 229,99 voor 129,99 euro

voor 129,99 euro Teufel strooit tijdens Singles Day met kortingscodes. Tot en met 11 november krijg je hiermee extra korting op diverse producten. Deze kortingen lopen uiteen van 15 tot 50 euro. De hiervoor benodigde codes staan vermeld bij de betreffende producten op de website van Teufel.

Smartphonehoesjes

De deals bij Smartphonehoesjes zijn al begonnen op 8 november en lopen tot en met 11 november. Met de kortingscode SINGLESDAY21 kun je profiteren van 15% korting op alles.

GSMPunt

De aanbiedingen van GSMPunt lopen van 8 tot en met 14 november. Pak een 15% korting op allerlei accessoires voor je smartphone. Dus als je op zoek bent naar telefoonhoesjes, screenprotectors, opladers en meer dan kun je vooruit met de “SINGLE15” kortingscode. Let op: de korting is dus niet geldig op tablets, smartphones en smartwatches.

Ivacy VPN

Ivacy VPN heeft een speciale actie lopen met kortingen die oplopen tot wel 90%. Bovendien krijg je daar een geld-terug-garantie bij die 30 dagen geldig is.

NordVPN

Ook NordVPN is op 8 november begonnen en heeft een actie lopen waar je tot 68% korting kunt krijgen. Zo kun je je online privacy beter beschermen.

Singles Day korting AliExpress

De deals op AliExpress beginnen geen dag eerder dus is het wachten tot 11 november. Er lopen acties met kortingen tot wel 60%.