Singles Day 2020: de hoogste Singles Day-kortingen op een rij

Op 11 november 2020 is het weer Singles Day. Dankzij deze feestdag voor vrijgezellen kun je vanaf vandaag al mooie Singles Day-deals scoren. Trakteer jezelf dus op een mooi cadeau en check snel de beste Singles Day-kortingen. Wees er wel snel bij, want op=op!

Singles Day 2020 aanbiedingen

Ook de Chinese feestdag ‘Singles Day’ is inmiddels naar Nederland overgewaaid. Deze dag vindt officieel op 11 november plaats, maar je kunt nu al profiteren van kortingen bij heel veel winkels! Kun je dus niet wachten op Black Friday en Cyber Monday? Bekijk dan alle Singles Day-aanbiedingen die we voor je op een rij hebben gezet.

Vodafone Runners

Vanaf 9 november ontvang je tot wel 433 euro korting op een iPhone 11, tot 313 euro korting op een iPhone SE en tot 385 euro korting op de iPhone XR! Zoek je dus een nieuwe iPhone? Race dan snel naar de website van Vodafone!

Singles Day bij Bol.com

Bol.com geeft korting op veel Apple-producten, zoals een iPhone XR. De Google Nest koop je voor maar 35 euro. Of check de website voor kortingen op diverse Belkin-accessoires. Deze acties lopen van 9 t/m 11 november 2020. Als ‘Select Member’ krijg je zelfs nog op veel meer producten een korting. Zo ontvang je bijvoorbeeld op de iPhone SE 2020 21 euro korting. Bekijk hieronder alle aanbiedingen.

Singles Day-kortingen bij MediaMarkt

Ook MediaMarkt doet mee aan Singles Day 2020. Je krijgt 11 procent korting op maar liefst 1111 producten. Op heel veel elektronica, van smartphones tot koptelefoons. Dus neem snel een kijkje of er voor jou wat tussen zit.

Scherpe deals bij tink

Voor de beste smart home-deals kun je terecht bij tink. Van slimme thermostaten, energiebesparende radiatorknoppen tot aan speakers die je met je stem kunt bedienen. Zo shop je de Google Nest Hello + Google Nest Hub nu met 27 procent korting voor slechts 269,95 euro. Klik op de button voor alle deals bij tink.

Smartphonehoesjes met korting

Wil je jouw (nieuwe) iPhone goed beschermen? Dan is de aankoop van een hoesje zeker aan te raden. Bij Smartphonehoesjes heb je genoeg keuze. Je ontvangt nu 15 procent korting op alle accessoires met de code SINGLESDAY, deze is geldig van 9 t/m 11 november.

Korting bij iBood

Bij iBood stunten ze met korting op een slimme thermostaat van Netatmo, met maar liefst 47 procent korting. Of ga voor een Sweex bluetooth speaker. Wees er snel bij, want op = op. En je betaalt 5,95 euro verzendkosten.

Belsimpel

Ook Belsimpel heeft dit jaar diverse acties rondom Singles Day. Daar koop je de Apple Watch Series 5 (44mm) voor slecht 350,95 euro. Check snel alle Singles Day-aanbiedingen op de website.

Lees verder na de advertentie.

Welke shops doen mee met Singles Day 2020

Hieronder hebben we de overige winkels die meedoen met Singles Day 2020 voor je op een rij gezet. Kijk snel of jouw favoriete winkel of product erbij zit!

Singles Day-aanbiedingen: smarthome, refurbished, audio en VPN

Partly – ( Vanaf 9 november ontvang je 30 euro korting op de iPhone X en XR)

( ontvang je 30 euro korting op de iPhone X en XR) Leapp – (Op 11 november ontvang je tot 65 euro korting op de iPhone X)

– (Op ontvang je tot 65 euro korting op de iPhone X) Teufel – (Van 8 t/m 11 november veel korting op headphones en speakers)

– (Van veel korting op headphones en speakers) Surfshark – (Veilig internetten met deze VPN-dienst, twee jaar voor slechts 2,49 per maand. Deze actie loopt vanaf 9 november)

Overige Singles Day-kortingen

Andere grote (web)winkels hebben tijdens Singles Day ook hele leuke aanbiedingen lopen. Zo ontvang je bij Amazon tot 20 procent korting op JBL-audio en tot 29 procent korting op gaming-accessoires. Of bekijk de kortingen bij bekende namen als de Bijenkorf, Wehkamp, AliExpress en Alibaba. Deze winkels hebben ook hoge Singles Day-kortingen op hele diverse producten. Neem dus snel een kijkje op deze websites.