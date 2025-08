Sim only tot 60 GB: tijdelijk voor €2,50 per maand

Ben je op zoek naar een nieuw sim only-abonnement? Dan hebben we goed nieuws: je kunt nu tijdelijk profiteren van een heel voordelig abonnement. iPhoned laat je precies zien hoe het werkt.

Alle bundels tijdelijk slechts voor €2,50 per maand

Bij 50+ Mobiel, via Mobiel.nl, scoor je nu extra voordelig een nieuw sim only abonnement. Bij alle tweejarige bundels betaal je de eerste twaalf maanden voor alle bundels slechts 2,50 euro per maand. Ben je een grootverbruiker? Dan kun je bijvoorbeeld een bundel van 60 GB data krijgen voor slechts 2,50 euro per maand in plaats van maandelijks 14 euro. Liever een kleinere bundel? Ook dat is mogelijk, want deze aanbieding geldt op alle bundels van 50+ Mobiel.

Let op: de actie duurt nog maar twee dagen, dus wees er snel bij!

Nieuw sim only-abonnement tijdelijk flink goedkoper

Je betaalt nu tijdelijk een stuk minder voor je nieuwe sim only-abonnement bij 50+ Mobiel. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van alle beschikbare bundels met de bijbehorende prijzen.

Sim only van 50+ Mobiel is voordelig en voor iedereen

Een sim only-abonnement van 50+ Mobiel is vaak een van de voordeligste keuzes. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is deze provider niet alleen voor 50-Plussers: iedereen kan hier een abonnement afsluiten. Daarnaast spaar je bij 50+ Mobiel voor leuke uitjes of kortingen in de Voordeel Winkel.

Met een abonnement van 50+ Mobiel heb je altijd onbeperkt belminuten en sms’jes en maak je gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van Vodafone, met internetsnelheden tot wel 350 Mbit/s, lekker snel dus!