1 euro per maand voor sim only tot 70 GB

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je nu een sim only-abonnement voor je iPhone voor slechts 1 euro per maand. Wees er snel bij, want de aanbiedingen zijn slechts tijdelijk beschikbaar.
Lees verder na de advertentie.
Betaal het eerste jaar maar 1 euro per maand
Bij Belsimpel profiteer je nu van een bijzonder scherpe deal: een sim only-bundel voor je iPhone kost in het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Deze tijdelijke actie geldt voor alle bundels, van 4 GB tot maar liefst 70 GB, waardoor er voor ieder gebruiker een passende abonnement is.
De aanbieding maakt deel uit van de Bizarre Belsimpel Dagen, waarbij je op tal van abonnementen en toestellen flinke kortingen krijgt. Een perfect moment dus om voordelig je maandelijkse kosten te verlagen.
Alle bundels voor 1 euro in het eerste jaar
Deze aanbieding is van toepassing op alle sim only-abonnementen van 50+ Mobiel. Het maakt dus niet uit of je kiest voor een kleine bundel van 4 GB of juist een ruimere 70 GB, gedurende het eerste jaar betaal je slechts 1 euro per maand.
Pas vanaf het tweede jaar geldt het reguliere maandbedrag. Dat maakt dit een ideale actie om flink te besparen op je maandelijkse mobiele kosten, zeker als je op zoek bent naar een simpel abonnement met voldoende data. Hieronder hebben we een rekenvoorbeeld van de bundel met 18 GB gemaakt.
- Eerste jaar: 12 maanden x 1 euro = 12 euro
- Tweede jaar: 12 maanden x 9 euro = 108 euro
- Totaal over 2 jaar: 120 euro (gemiddeld 5 euro per maand)
|Bundel
|Gemiddelde prijs per maand (2 jaar)
|Normale prijs per maand
|Besparing per maand
|4 GB
|3,50 euro
|6 euro
|2,50 euro
|10 GB
|4,25 euro
|7,50 euro
|3,25 euro
|18 GB
|5 euro
|9 euro
|4 euro
|40 GB
|5,50 euro
|10 euro
|4,50 euro
|50 GB
|6 euro
|11 euro
|5 euro
|70 GB
|7,50 euro
|14 euro
|6,50 euro
Nog veel meer aanbiedingen
De sim only-aanbieding hierboven is slechts één van de vele toppers die je momenteel bij Belsimpel vindt. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen krijg je namelijk hoge kortingen op allerlei producten, van sim only-abonnementen en smartphones met abonnement tot accessoires en meer. Het is dus zeker de moeite waard om even bij Belsimpel rond te kijken en alle deals te ontdekken.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.