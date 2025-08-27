Dit is hoe je Odido sim only met unlimited data scoort voor slechts €16,62 (inclusief €200 cashback)

Is je huidige abonnement bijna verlopen? Grijp dan nu je kans met dit scherp geprijsde sim only-abonnement van Odido met onbeperkt data. iPhoned laat je zien hoe de aanbieding werkt.

Voordelig onbeperkt internet van Odido

Ben je op zoek naar een voordelig sim only-abonnement met onbeperkte data? Bij Mobiel.nl scoor je nu een mooie deal van Odido. Bij het afsluiten van een nieuw tweejarig Unlimited sim only-abonnement ontvang je tijdelijk 200 euro cashback. Daardoor betaal je uiteindelijk slechts 16,62 euro per maand en kun je twee jaar lang onbeperkt internetten via het snelle en betrouwbare 5G-netwerk van Odido.

Onbeperkt internet van Odido: tijdelijk voor slechts €16,62

Bij een tweejarig abonnement van Odido betaal je tijdelijk geen 27,50 euro per maand voor onbeperkt internet, maar slechts 24,95 euro. Bovendien ontvang je als nieuwe klant een cashback van 200 euro, wat uiteindelijk neerkomt op een besparing van maar liefst 8,33 euro per maand. Hierdoor kost het Unlimited sim only-abonnement je uiteindelijk slechts 16,62 euro per maand.

Als je meerdere abonnementen op één adres combineert, profiteer je bij Odido van extra voordeel. Je krijgt tot 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting per maand op het internetabonnement. Dit unlimited-abonnement haal je daardoor voor slechts 9,12 euro in huis. Let op: de cashback geldt alleen voor nieuwe klanten.

Maak kans op extra toffe prijzen tijdens de Winweken

Sluit tijdens de Prijzenslag Winweken een abonnement af bij Odido en maak kans op fantastische prijzen zoals een PlayStation 5, Nintendo Switch, een Nike sneakerbon of een polaroidcamera.

Of je nu een nieuw abonnement neemt of je huidige verlengt, schrijf je na je bestelling eenvoudig in via het inschrijfformulier. Deze actie loopt tot en met 28 september 2025, en inschrijven is mogelijk tot 1 oktober.