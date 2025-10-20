Alleen vandaag sim only met 10GB van Simyo voor 2,79 euro

Heb je een iPhone maar loopt je huidige abonnement af? Dan is vandaag je geluksdag. Er is een speciale maandagdeal waarbij je 10GB data krijgt voor slechts 2,79 euro per maand. Perfect voor iPhone-gebruikers die genoeg willen internetten zonder te veel te betalen.

Magic Monday bij Belsimpel

Bij deze speciale aanbieding sluit je een sim-only af met 10GB data voor 2,79 euro per maand, want je ontvangt 125 euro cashback. Dat is veel data voor weinig geld. Je krijgt ook 400 belminuten en 400 sms’jes erbij.

Het abonnement maakt gebruik van het KPN-netwerk, dus je iPhone heeft altijd een goede verbinding. Of je nu in de stad bent of op het platteland, je kunt gewoon internetten, bellen en appen.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 20 oktober 2025, dus wacht niet te lang!

Zo pak je deze actie

Deze sim-only van Simyo kost eigenlijk 8 euro per maand voor 24 maanden. Maar je krijgt 125 euro cashback, waardoor je gemiddeld maar 2,79 euro per maand betaalt. Dat rekent als volgt uit: 24 keer 8 euro is 192 euro, min 125 euro cashback = 67 euro voor twee jaar. Dat is 2,79 euro per maand.

Wil je wat meer data, dan kan dat natuurlijk ook. Heb je aan minder ook genoeg? Dan raden we alsnog aan om voor 10GB te kiezen, de andere abonnementen zijn namelijk nu duurder.

Extra voordeel bij KPN-abonnementen

Simyo gebruikt het betrouwbare netwerk van KPN. Heb je al andere KPN-producten op je adres? Dan krijg je nog eens 10 GB extra data per maand bovenop de 10 GB. Zo kom je op 20 GB per maand.

Je kunt zelf kiezen of je je huidige 06-nummer wilt behouden of een nieuw nummer neemt. De cashback regel je gemakkelijk online via de instructies die je krijgt. De simkaart werkt in elke iPhone en iPad. Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor e-sim.