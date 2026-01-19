2,79 euro per maand voor sim only van Simyo met 10 GB data

Elke maandag heeft Belsimpel een speciale Magic Monday-aanbieding. Vandaag krijg je 125 euro cashback als je een sim only van Simyo afsluit met minimaal 10 GB data. Daardoor betaal je voor het 10 GB-pakket gemiddeld slechts 2,79 euro per maand.
Magic Monday bij Belsimpel
Bij Belsimpel is vandaag Magic Monday. Dat betekent dat je 125 euro cashback krijgt als je een sim only van Simyo afsluit met minstens 10 GB data. Voor iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar een voordelig abonnement is dit een kans om flink te besparen.
Met de cashback betaal je bij het 10 GB abonnement gemiddeld 2,79 euro per maand over 24 maanden. Zo werkt de berekening:
- Normale prijs: 8 euro per maand voor 24 maanden = 192 euro
- Min cashback: 192 euro – 125 euro = 67 euro
- Gemiddeld per maand: 67 euro gedeeld door 24 maanden = 2,79 euro
Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 19 januari 2026. Wacht dus niet te lang met bestellen.
Deze sim only opties zijn er met cashback
Je hebt keuze uit verschillende databundels. Bij de 15 GB en 20 GB optie krijg je zelfs extra korting in de eerste zes maanden:
10 GB sim only
- Gemiddeld 2,79 euro per maand (na cashback)
- Normale prijs: 8 euro per maand
15 GB sim only
- Gemiddeld 3,29 euro per maand (na cashback)
- Normale prijs: 9 euro per maand
- Extra korting eerste 6 maanden
20 GB sim only
- Extra korting eerste 6 maanden
- Gemiddeld 4,79 euro per maand (na cashback)
- Normale prijs: 11 euro per maand
Wat krijg je bij Simyo voor je iPhone
Simyo gebruikt het 5G-netwerk van KPN, dus je iPhone heeft overal snel internet. De maximale internetsnelheid ligt op 300 Mbit per seconde. Bij elke bundel krijg je 400 belminuten of sms-berichten.
Wil je onbeperkt bellen met je iPhone? Dan betaal je 1 euro extra per maand. Heb je thuis ook internet van KPN, dan krijg je als klantvoordeel tot 10 GB extra data per maand.
