Sim only met 40GB (of minder) alleen vandaag slechts 2,50 euro per maand

Tijdelijk scoor je jouw nieuwe tweejarige sim only voor een wel heel laag bedrag. Alle sim only-abonnementen van 50+ Mobiel kosten je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag heeft Belsimpel een hele goede deal voor je die alleen die dag af te sluiten is. Vandaag scoor je een tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand. Dit geldt op alle abonnementen van de provider.

Er is keuze van 1GB tot 40GB, waarbij je de meeste korting krijgt als je voor 40GB kiest. Daardoor betaal je gemiddeld genomen 8,25 euro per maand in plaats van 14 euro.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 16 juni 2025. Wacht dus niet te lang met afsluiten, want voor je het weet is de actie weg.

40GB en onbeperkt bellen voor slechts 2,50 euro

Alleen vandaag scoor je dus een tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand. Daarna geldt de standaardprijs. Bij 50+ Mobiel bel je altijd onbeperkt. We zetten de prijzen hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

Hoeveel data Magic Monday-prijs Normale prijs 1GB €3,75 p/m €5,- p/m 5GB €4,50 p/m €6,50 p/m 10GB €4,75 p/m €7,- p/m 18GB €5,75 p/m €9,- p/m 30GB €6,25 p/m €10,- p/m 40GB €8,25 p/m €14,- p/m

50+ Mobiel: voordelige sim only voor iedereen

Laat je niet misleiden door de naam, want 50+ Mobiel heeft sim only’s voor iedereen: ongeacht je leeftijd. De provider behoort meestal tot één van de voordelige opties én heeft altijd standaard onbeperkt bellen in je pakket. De internetsnelheid ligt er altijd op maximaal 350 Mbit/s, dus je krijgt ook nog eens lekker vlot internet. Heeft iemand op je adres ook een 50+ Mobiel-abonnement? Dan krijg je 2GB extra data!

50+ Mobiel maakt gebruik van het netwerk van Vodafone, waardoor je kan rekenen op een stabiele verbinding. Zorgen over onverwachte kosten als je over je bundel heen gaat? Dat is nergens voor nodig! Met de Buiten Bundel Buffer wordt je internet automatisch geblokkeerd zodra je bundel op is, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.