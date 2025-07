Sim only met 10GB tijdelijk voor minder dan 1,50 euro

Sluit vandaag nog een sim only-abonnement af en ontvang maar liefst 150 euro cashback. Daardoor betaal je voor een bundel van 10GB slechts 1,25 euro per maand. Deze deal is zó goed dat je hem echt niet wilt missen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag is het feest bij Belsimpel tijdens Magic Monday. Maar let op: iedere aanbieding is slechts één dag geldig. De ene week krijg je forse korting op een populaire smartphone, de andere week een gratis gadget bij je abonnement.

Sluit je vandaag, maandag 21 juli 2025, een sim only-abonnement van Lebara af met minimaal 10GB data, dan krijg je maar liefst 150 euro cashback. Alsof dat nog niet genoeg is, betaal je de eerste drie maanden slechts de helft van de prijs. Hierdoor kost een 10GB-abonnement tijdelijk maar 1,25 euro per maand.

Kies je voor 20GB data, dan profiteer je zelfs van zes maanden 50 procent korting bovenop de cashback.

Dit zijn de prijzen:

10GB → €1,25 p/m (normaal €8,-)

→ €1,25 p/m (normaal €8,-) 15GB → €3,13 p/m (normaal €10,-)

→ €3,13 p/m (normaal €10,-) 20GB → €3,38 p/m (normaal €11,-)

→ €3,38 p/m (normaal €11,-) 25GB → €6,88 p/m (normaal €15,-)

→ €6,88 p/m (normaal €15,-) 35GB → €11,25 p/m (normaal €20,-)

→ €11,25 p/m (normaal €20,-) 45GB → €15,36 p/m (normaal €25,-)

Let op: deze Magic Monday-aanbieding is uitsluitend vandaag geldig, maandag 21 juli 2025.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom Lebara?

Lebara is één van de voordeligste providers in Nederland en biedt flexibiliteit tegen scherpe prijzen. Voor slechts 50 cent extra per maand upgrade je naar onbeperkt bellen, en nog eens 50 cent zorgt voor sneller internet tot 150 Mbit/s (standaard: 75 Mbit/s). Je belt en internet via het betrouwbare KPN-netwerk, dus goede dekking is gegarandeerd.

Wil je zeker weten dat je de beste deal hebt?

Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Met handige filters stel je jouw ideale abonnement samen. Van de hoeveelheid data tot belminuten en eventuele klantvoordelen via je vaste provider. Zo vind je razendsnel de laagste prijs.