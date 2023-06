5 redenen om nu een sim only-abonnement bij T-Mobile af te sluiten (ADV)

Ben jij in de markt voor een nieuw abonnement? Als je huidige iPhone nog prima meekan, is een sim only-abonnement een goede optie. Wij geven je vijf redenen waarom je je sim only-abonnement nu bij T-Mobile afsluit.

GOGOGO-deals bij T-Mobile

De GOGOGO-deals van T-Mobile zijn weer terug. De aansluitkosten laat T-Mobile ook tijdelijk achterwege. Voor die 25 euro heb je vast een betere bestemming.

Tijdelijk profiteer je van veel voordeel op verschillende iPhones en sim only-abonnementen. Wij geven je vijf redenen waarom je dat nieuwe sim only-abonnement juist nu bij T-Mobile afsluit.

1. Extra voordelig sim only-abonnement

De kosten voor het afbetalen van je iPhone zorgen elke maand voor een hoog bedrag dat van je bankrekening geschreven wordt. Die kosten zijn er bij een sim only-abonnement natuurlijk niet. Daardoor blijft het maandbedrag bij een sim only laag.

Tijdens de GOGOGO-deals van T-Mobile wordt zo’n sim only-abonnement extra voordelig. Je krijgt namelijk korting op je bundel, maar betaalt ook geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro.

2. Bundel flexibel aanpassen

Niet elke maand ziet er hetzelfde uit. De ene maand ben je meer online dan de andere. Valt het gebruik wat hoger uit, dan wil je niet meteen de hoofdprijs betalen. Daarom bekijk je elke maand opnieuw je planning en pas je daarop je databundel aan.

Het grote aanbod bundels dat T-Mobile biedt zorgt ervoor dat er voor iedereen een bundel is die bij hem of haar past. Ben je veel online te vinden en wil je niets missen? Kies dan voor de bundel met unlimited data. Is juist het tegenovergestelde het geval en maak je altijd gebruik van wifi? Dan volstaat een kleine bundel met 1GB aan internet ook.

3. Gratis 5G-internet

Met een 5G-verbinding is je internet nóg sneller dan dat-ie al was. De reactietijd ligt namelijk een tikkeltje lager dan bij 4G-snelheden het geval is. Jouw Google-resultaat staat dus direct op je scherm!

Niet iedere smartphone kan dat echter aan. Heb je een iPhone 12 of nieuwer? Dan krijg je direct toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile. Daar betaal je maandelijks geen cent extra voor.

4. Geen BKR-registratie

Jouw droomhuis kopen kan bij het aanvragen van een hypotheek lastig gemaakt worden. Daarbij wordt namelijk rekening gehouden met bestaande leningen doormiddel van een BKR-registratie. Die krijg je op het moment dat je een telefoon bij je abonnement koopt en die moet afbetalen.

Ga je voor een sim only-abonnement, dan wordt deze BKR-registratie achterwege gelaten. Je hebt immers geen dure smartphone die afbetaald moet worden. Daardoor kan het leenbedrag flink hoger uitvallen.

5. Voordeel als je internet van T-Mobile Thuis hebt

Stroomt er al internet van T-Mobile Thuis door je kabels? Dan krijg je nog meer korting. Zo ontvang je elke maand tot 2,50 euro korting op je sim only-abonnement en 2GB data. Ga je liever voor een onbeperkte databundel? Dan profiteer je van 10 euro korting.

iPhone 14-serie ook extra voordelig

Wil je toch de nieuwste iPhone bij je abonnement? Ook de iPhone 14-serie is nu extra voordelig tijdens de GOGOGO-deals. Tot en met 2 juli sluit je deze fijn geprijsde deals. Natuurlijk geldt ook bij aankoop van je iPhone 14 in combinatie met abonnement dat de aansluitkosten ter waarde van 25 euro achterwege gelaten worden.