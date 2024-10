Sim only deal: tijdelijk 24 GB data voor 5 euro per maand

Mobiel.nl heeft een fantastische tijdelijke aanbieding op sim only die je zeker niet wilt missen. Je betaalt voor 24 GB data nu slechts 5 euro per maand. iPhoned laat je zien hoe je gebruik maakt van deze deal.

Tijdelijk 20 GB + 4 GB data voor slechts 5 euro

Wanneer je een tweejarig sim only-abonnement afsluit met 20 GB data bij 50+ Mobiel via Mobiel.nl, betaal je de eerste zes maanden slechts 5 euro per maand voor jouw sim only! Maar dat is nog niet alles: je krijgt ook elke maand 4 GB extra data cadeau! Perfect voor onderweg, vooral als je regelmatig geen wifi in de buurt hebt.

Liever een kleiner abonnement? Geen zorgen, ook op de abonnementen met minder data heeft Mobiel.nl een toffe korting! Let op: deze aanbieding is beperkt geldig. Wees er daarom snel bij!

50+ Mobiel: sim only voor alle leeftijden

Ondanks de naam is 50+ Mobiel geschikt voor iedereen, jong en oud. Deze provider staat bekend om het aanbieden van scherp geprijsde sim only-abonnementen. Daarnaast bieden ze ook praktische hulpvideo’s aan om je te helpen bij eventuele problemen met je smartphone.

50+ Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk, waardoor je altijd verzekerd bent van goede dekking. Het grootste voordeel? Je betaalt flink minder dan bij Vodafone zelf, wat je een mooie besparing oplevert op je maandelijkse kosten.

Wil je geen verrassingen als je per ongeluk buiten je bundel gaat? Met de Buiten Bundel Buffer stopt je internetbundel automatisch zodra je de maximale hoeveelheid hebt verbruikt, zodat je nooit te maken krijgt met onverwachte extra kosten.