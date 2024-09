Tijdelijk 30GB data met sim only voor maar 6 euro per maand!

Mobiel.nl heeft een toffe tijdelijke aanbieding: zes maanden sim only van 50+ Mobiel voor slechts 6 euro per maand. iPhoned laat je zien hoe je van deze deal gebruik kunt maken!

30GB data voor maar 6 euro per maand

Ben je een grootgebruiker van data? Dan hebben we goed nieuws! Sluit vandaag een tweejarig sim only-abonnement af met 30GB data bij 50+ Mobiel via Mobiel.nl voor slechts 6 euro per maand gedurende de eerste zes maanden! Handig voor onderweg, vooral als je niet altijd internet bij de hand hebt!

Let op: deze aanbieding is beperkt geldig. Wees er daarom snel bij!



Bellen en internetten voor maar 6 euro per maand!

Deze week kun je bij Mobiel.nl een extra voordelig tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel afsluiten! Kies bijvoorbeeld voor een abonnement met 30GB data en onbeperkt bellen. Normaal kost dit 15 euro per maand, maar met deze actie betaal je de eerste zes maanden slechts 6 euro per maand! De eerste zes maanden betaal je de actieprijs, daarna geldt het reguliere tarief.

Liever een kleiner abonnement? Geen zorgen, ook op de abonnementen met minder data heeft Mobiel.nl een toffe korting! We hebben de deals hieronder vast voor je op een rijtje gezet.

Hoeveel GB Normale prijs Actieprijs 12 GB 8,50 euro 4 euro 15 GB 10 euro 5 euro 20 GB 10 euro 5 euro 30 GB 15 euro 6 euro

Waarom kiezen voor Sim Only bij 50+ Mobiel

Laat je niet misleiden door de naam – 50+ Mobiel is er voor iedereen, jong en oud! Ze bieden vaak supervoordelige sim only-abonnementen en hebben handige hulpvideo’s klaarstaan als je ooit vastloopt met je toestel.

Met een sim only-abonnement van 50+ Mobiel profiteer je van het betrouwbare Vodafone-netwerk, waardoor je altijd goed bereikbaar bent. Het beste deel? Je betaalt een stuk minder dan bij Vodafone zelf, dus je bespaart flink op je maandelijkse kosten!

Zorgen over onverwachte kosten buiten je bundel? Dat is verleden tijd! Met de Buiten Bundel Buffer wordt je internet automatisch geblokkeerd zodra je bundel op is, zodat je niks extra hoeft te betalen.