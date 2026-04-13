Scoor een sim only met 10 GB voor minder dan 4 euro (inclusief 100 euro cashback)

Loopt je abonnement bijna af en ben je toe aan een nieuwe sim only? Goed nieuws: je kunt nu een nieuw abonnement afsluiten voor een scherpe prijs. Hieronder hebben we de beste deals voor je verzameld.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je heel voordelig een nieuwe sim only

Kies je voor een nieuw sim-only abonnement van Simyo of Simpel, dan ben je momenteel wel heel voordelig uit. Bij Simpel ontvang je via Belsimpel tijdelijk 60 euro cashback bij het afsluiten van een tweejarig sim-only abonnement. Daardoor heb je al een abonnement met 10 GB data voor slechts 3,75 euro per maand. Ga je voor een grotere bundel, dan profiteer je daar uiteraard ook van dezelfde cashback.

Geef je de voorkeur aan Simyo, dan krijg je via Mobiel.nl bij een nieuw tweejarig abonnement met minimaal 10 GB tijdelijk 100 euro cashback. Daarmee komt een abonnement met 10 GB neer op slechts 3,83 euro per maand. Ook bij Simyo geldt de cashback voor de grotere abonnementen.

Dit wil je weten over Simpel als provider

Simpel biedt voordelige mobiele abonnementen en maakt gebruik van het netwerk van Odido. Alles regel je eenvoudig via de website of app, en het is een interessante keuze voor wie vooral op de kosten let.

In de praktijk komt dat neer op lage maandprijzen, duidelijke bundels en handige extra’s zoals het Simpel Plafond, waarmee je je maandelijkse verbruik onder controle houdt. Een abonnement is er al vanaf 6,50 euro per maand. Met een tijdelijke cashback van 60 euro wordt het maandbedrag nog lager. Daarnaast profiteer je in de eerste twaalf maanden van een extra korting op het maandtarief. Hieronder vind je een overzicht van alle tweejarige abonnementen.

Bundel Bellen & Sms’jes Regulier tarief Actietarief Gem. prijs p/m (inc. cashback) 5 GB 250 minuten & 500 sms’jes 6,50 euro 5 euro 5,75 euro 10 GB 250 minuten & 500 sms’jes 7,50 euro 5 euro 3,75 euro 18 GB 250 minuten & 500 sms’jes 9 euro 5 euro 4,50 euro 30 GB 250 minuten & 500 sms’jes 10 euro 5 euro 5 euro 40 GB onbeperkt bellen & 500 sms’jes 11 euro 5 euro 5,50 euro 60 GB onbeperkt bellen & 500 sms’jes 14 euro 5 euro 7 euro

Dit wil je weten over Simyo als provider

Simyo is een bekende mobiele provider die gebruikmaakt van het betrouwbare KPN-netwerk, waardoor je altijd voorzien bent van 5G-dekking. De provider richt zich op betaalbare en flexibele sim-only abonnementen die je eenvoudig zelf online kunt samenstellen.

Simyo staat bekend om scherpe tarieven en een snelle klantenservice. Voor gebruikers die graag inzicht hebben in hun verbruik, gebruik willen maken van e-sim en hun kosten in de gaten willen houden met een dataplafond, is dit een aantrekkelijke optie. Naast een cashback van 100 euro profiteer je bij de abonnementen vanaf 15 GB ook van extra korting per maand gedurende de eerste zes maanden. Hieronder vind je een overzicht van alle abonnementen.

Bundel Bellen & Sms’jes Regulier tarief Actietarief Gem. prijs p/m (inc. cashback) 6 GB 400 minuten of 400 sms’jes 7,50 euro n.v.t. 7,50 euro 10 GB 400 minuten of 400 sms’jes 8 euro n.v.t. 8 euro 15 GB 400 minuten of 400 sms’jes 9 euro 7 euro

(6 maanden) 4,33 euro 20 GB 400 minuten of 400 sms’jes 11 euro 7 euro

(6 maanden) 5,83 euro 30 GB 400 minuten of 400 sms’jes 13 euro 7 euro

(6 maanden) 7,33 euro