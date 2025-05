Sim only-abonnement met 40 GB data tijdelijk voor 5 euro

Tijdelijk ontvang je bij Belsimpel 50 procent korting op álle sim only-abonnementen van 50+ Mobiel. Zo kost een bundel met 40 GB data je nu maar 5 euro per maand. iPhoned zet de aanbieding hieronder voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een jaar lang 50 procent korting op je sim only abonnement

Wil je overstappen naar een nieuw sim only-abonnement? Dan is dit hét moment om te kiezen voor 50+ Mobiel. Tijdelijk krijg je 50 procent korting op alle nieuwe tweejarige abonnementen, gedurende de eerste twaalf maanden. Daarna betaal je de normale prijs. Extra voordeel: bij abonnementen vanaf 28 GB ontvang je iedere maand 10 GB extra data.

Voor een abonnement van 40 GB betaal je daardoor het eerste jaar slechts 7,50 euro per maand in plaats van 10 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 60 euro over de volledige looptijd van 24 maanden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis 10 GB data extra per maand

Bij alle bundels vanaf 28 GB ontvang je iedere maand 10 GB extra data, deze extra data is al verwerkt in de getoonde bundels. Tijdens de actieperiode heb je keuze uit sim only-bundels van 1 GB tot wel 50 GB, zodat er altijd een abonnement is dat aansluit op jouw datagebruik. Hieronder vind je de tarieven, inclusief de 50 procent korting die je de eerste twaalf maanden ontvangt.



Alles wat je wil weten over 50+ Mobiel

50+ Mobiel is bijna altijd een van de voordeligste sim only-providers en komt regelmatig met scherpe acties. De naam doet anders vermoeden, maar iedereen kan hier een abonnement afsluiten, ook als je jonger bent dan 50.

Extra’s zoals de Voordeelwinkel (met kortingen op uitjes en etentjes), duidelijke hulpvideo’s en standaard onbeperkt bellen maken het zeker een interessante provider. De provider maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk.