Zo scoor je tijdens Black Friday een sim only voor slechts 1 euro per maand

Bij 50+ Mobiel profiteer je nu tijdelijk van een extra voordelige sim only-actie. Voor slechts 1 euro per maand heb je al een nieuw sim only-abonnement, met keuze uit databundels van 4GB tot 60GB.

Betaal nu het eerste jaar slechts 1 euro per maand bij 50+ Mobiel

Ben je op zoek naar een nieuwe sim only, maar wil je niet teveel betalen? Dan is dit het ideale moment om over te stappen naar 50+ Mobiel. Met de tijdelijke kortingscode BF25 betaal je de eerste 12 maanden van je tweejarig sim-only abonnement slechts 1 euro per maand.

Dat betekent dat je een jaar lang vrijwel gratis belt, appt en internet op het betrouwbare KPN-netwerk. Na het eerste jaar geldt het normale maandtarief, afhankelijk van de bundel die je kiest.

12 maanden sim-only voor 1 euro bij 50+ Mobiel

De actie geldt voor alle tweejarige abonnementen van 50+ Mobiel, met databundels variërend van 4GB tot 60GB per maand. Zo is er voor elke gebruiker een geschikte optie. Zo betaal je het eerste jaar 12 euro in totaal, terwijl je in die tijd gewoon gebruikmaakt van je volledige belminuten en data. Na 12 maanden loopt het abonnement automatisch door tegen het standaardtarief dat hoort bij jouw gekozen bundel.

Hoe maak ik gebruik van deze actie

Om gebruik te maken van de aanbieding, kies je via de website van 50+ Mobiel een tweejarig sim-only abonnement met de gewenste databundel. Tijdens het bestellen gebruik je de kortingscode BF25; daarna zie je direct de prijs van 1 euro per maand verschijnen voor het eerste jaar. De korting wordt automatisch verwerkt, zodat je meteen profiteert van deze scherpe Black Friday-deal.

Alles wat je wilt weten over de provider

50+ Mobiel is een sim-only provider die gebruikmaakt van het Vodafone-netwerk, waardoor je kunt rekenen op een stabiele en landelijke dekking. Het netwerk ondersteunt hoge snelheden, maximaal circa 200 Mbps download en 100 Mbps upload, afhankelijk van je locatie en toestel. 50+ Mobiel richt zich vooral op gebruikers die waarde hechten aan duidelijkheid, betrouwbare verbinding en een goede klantenservice.

De provider biedt sim-only abonnementen zonder gedoe, met een gebruiksvriendelijke online omgeving voor het beheren van je abonnement. Omdat het volledig sim-only is, ben je vrij om je eigen toestel te gebruiken.