0,75 euro voor een sim only met 10GB data: alleen vandaag

Het is weer maandag en je weet wat dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel! Vandaag scoor je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only afsluit van Lebara met minstens 10GB data. Daardoor betaal je slechts 0,75 euro!

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit betekent dat er die dag een aanbieding voor je klaarstaat en die is zo goed dat-ie slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon en de andere keer een hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een sim only van Lebara afsluit met minimaal 10GB aan data. Ook krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Neem je dit alles mee in de maandelijkse prijs, dan betaal je de komende twee jaar slechts 0,75 euro per maand. Dat berekenen we als volgt:

6 maanden x 4 euro = 24 euro

18 maanden x 8 euro = 144 euro

24 euro + 144 euro = 168 euro

168 euro – 150 euro cashback = 18 euro

18 euro / 24 maanden = 0,75 euro per maand

Let op: deze aanbieding er dus alleen vandaag, op maandag 30 maart 2026. Goed om verder nog te weten is dat je al drie maanden voor het einde van je contract een nieuwe sim only kan uitkiezen.

Wil je een andere bundel? Dit zijn de prijzen

Natuurlijk is het ook mogelijk om meer dan 10GB data uit te kiezen. Minder raden we je af, omdat je dan geen 150 euro cashback krijgt. Daardoor is 10GB écht het goedkoopste. Standaard krijg je een internetsnelheid van 75 Mbit/s en 250 belminuten en evenveel sms’jes. Wil je een hogere internetsnelheid dan betaal je 50 cent meer. Onbeperkt bellen kost je 1 euro extra. We zetten hieronder de prijzen van alle bundels voor je op een rijtje:

Hoeveelheid data Magic Monday prijs incl. 150 euro cashback Normale maandprijs 10GB €0,75 p/m €8,- p/m 15GB €2,50 p/m €10,- p/m 20GB (+20GB gratis) €3,38 p/m €11,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

Lebara: goedkope bundels op KPN-netwerk

Met een sim only van Lebara heb je een sim only voor één van de laagste prijzen die er te vinden zijn. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN, waardoor je kan rekenen op een betrouwbare verbinding.

Vergeet de cashback niet aan te vragen. Dit kan door naar de website te gaan die in de actievoorwaarden vermeldt is. Die voorwaarden vind je onder de uitleg van de actie op de site van Belsimpel. De aanbieding er dus alleen vandaag, dus wees er snel bij!