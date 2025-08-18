1,25 euro per maand voor sim only met 10GB: alleen vandaag

Het is weer maandag en dat betekent: een scherpe aanbieding bij Belsimpel. De Magic Monday van deze week is enorm aantrekkelijk: je kiest tussen de hoogwaardige Sony WF-1000XM5 oordopjes ter waarde van 320 euro óf ontvangt 150 euro cashback.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag heeft Belsimpel een Magic Monday-actie. Dit is een uitstekende aanbieding, maar let op: hij geldt alleen vandaag. Soms krijg je een gratis koptelefoon, soms ontvang je cashback wanneer je een sim only afsluit.

Vandaag heb je de keuze: neem de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes ter waarde van 320 euro of kies voor 150 euro cashback. Daarnaast profiteer je van korting op je abonnement. Om van deze actie gebruik te maken, kies je voor Lebara met minimaal 10GB data. De eerste drie maanden krijg je 50 procent korting, waarna je de reguliere prijs betaalt. Bij een bundel van 20GB of meer loopt deze korting zelfs de eerste zes maanden door.

De 10GB-bundel kost hierdoor de eerste drie maanden maar 4 euro per maand en daarna betaal je 8 euro per maand. Dat komt neer op gemiddeld 7,50 euro per maand. Ga je voor de 150 euro cashback? Dan betaal je slechts 1,25 euro per maand voor je 10GB-bundel.

Let op: de deal is alleen vandaag, maandag 18 augustus 2025, geldig. Wacht dus niet te lang!

Sim only met 10GB data voor 1,25 euro per maand

Vandaag krijg je de Sony WF-1000XM5 oordopjes (t.w.v. 320 euro) gratis bij een Lebara sim only-abonnement van minimaal 10GB. Liever korting? Dan kun je ook voor 150 euro cashback kiezen. Hoeveel je per maand betaalt bij beide opties, zie je in deze overzichtstabel.

Databundel € p/m met €150,- cashback € p/m met gratis oordopjes t.w.v. €320,- Normale maandprijs 10GB €1,25 p/m €7,50 p/m €8,- p/m 15GB €3,13 p/m €9,38 p/m €10,- p/m 20GB €3,38 p/m €9,63 p/m €11,- p/m 25GB €6,88 p/m €13,13 p/m €15,- p/m 35GB €11,25 p/m €17,50 p/m €20,- p/m 45GB €15,63 p/m €21,88 p/m €25,- p/m

Dit zijn de Sony WF-1000XM5 oordopjes

De Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes leveren indrukwekkende ruisonderdrukking en zijn, ondanks een inmiddels verschenen opvolger, nog steeds een zeer goede keus. Dankzij hun geavanceerde noise cancelling kun je tot wel acht uur onafgebroken luisteren op één acculading, en wie de ruisonderdrukking uitschakelt haalt zelfs nog meer uit de batterij.

Handig is dat je de oordopjes tegelijkertijd met verschillende apparaten kan verbinden. Zo schakel je moeiteloos over van je MacBook naar je iPhone. Mocht de batterij bijna leeg zijn, dan heb je genoeg aan drie minuten opladen om er weer een uur tegenaan te kunnen.

Ben je vooral op zoek naar nieuwe draadloze oordopjes, maar hoef je niet per se een sim only-abonnement? Dan kun je alsnog profiteren van de actie door het abonnement af te sluiten en het verder niet te gebruiken. Zo betaal je 180 euro (24 maanden x €7,50) voor de oordopjes, terwijl ze elders momenteel rond de 200 euro kosten.

Vind de beste aanbieding

Wil je zeker weten dat je de beste deal hebt, of is deze actie inmiddels verlopen? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker: vul je wensen in en zie direct de laagste prijs bovenaan.