Sim only met 10 GB voor minder dan 1 euro: alleen vandaag

Ben je klaar met te veel betalen voor je sim only-abonnement? Goed nieuws! Bij Belsimpel profiteer je alleen vandaag van een bundel met 10 GB voor minder dan 1 euro per maand. We leggen je precies uit hoe deze deal werkt.

Sim only voor slechts 0,75 euro per maand

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel, en dat betekent een scherpe deal. Vandaag profiteer je van een Lebara sim only-abonnement met flinke korting, waardoor je tijdelijk slechts 0,75 euro per maand betaalt bij een 10 GB-bundel, dankzij een cashback van 150 euro.

De cashbackactie geldt voor alle nieuwe tweejarige bundels van de provider, van minimaal 10 GB tot en met de grootste variant van 45 GB. Daarnaast ontvang je ook nog 50 procent korting in de eerste zes maanden. Wees er snel bij, want deze deal is alleen vandaag geldig.

Van toepassing op de grote en kleinere bundels

Wat kost 10 GB dan precies? In de eerste zes maanden betaal je slechts 4 euro per maand, wat neerkomt op 24 euro in totaal. Daarna gaat het reguliere tarief van 8 euro per maand in. Over de volledige looptijd komt dat uit op 168 euro.

Trek je daar de cashback van 150 euro vanaf, en deel je het resterende bedrag over 24 maanden, dan kom je uit op een gemiddeld bedrag van 0,75 euro per maand. Wil je onbeperkt bellen en sms’en toevoegen, dan kan dat voor ongeveer 1 euro per maand extra. Hieronder vind je een overzicht van alle bundelprijzen.

Bundel Gem. p/mnd Regulier tarief p/mnd 10 GB 0,75 euro 8 euro 15 GB 2,50 euro 10 euro 40 GB 0,90 euro 11 euro 45 GB 15,63 euro 25 euro

Dit wil je weten over Lebara als provider

Klanten van Lebara maken gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, waardoor je in (bijna) heel Nederland goed bereik hebt. De abonnementen bieden voldoende snelheid om onderweg zonder problemen te appen, muziek te streamen en te browsen.

Daarnaast kun je bij Lebara elke maand eenvoudig je bundel aanpassen, omhoog of omlaag, zodat je alleen betaalt voor wat je echt nodig hebt. Dat maakt het niet alleen flexibel, maar ook een vriendelijke keuze voor je portemonnee.