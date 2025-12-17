Minder dan 1 euro voor een sim only met 10 GB data per maand

Wil je een voordelige sim only met veel data? Bij Belsimpel ontvang je nu 125 euro cashback wanneer je overstapt naar Lebara. We zetten de deal hieronder voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

10 GB data voor slechts 0,79 euro per maand

Wil je een voordelige sim only met 10 GB data per maand? Bij Belsimpel scoor je nu een Lebara-sim only én krijg je maar liefst 125 euro cashback. Deze actie geldt voor alle bundels vanaf 10 GB per maand en is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten. Naast de cashback profiteer je het eerste jaar bovendien van een extra korting van 50 procent op je abonnement. Zo schaf je wel heel voordelig een nieuw sim only-abonnement aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe de actie werkt

Met de cashback van 125 euro bij Belsimpel betaal je uiteindelijk maar 0,79 euro per maand voor een tweejarig Lebara-sim only-abonnement met 10 GB data per maand. Je betaalt het eerste jaar 12 maanden 4 euro (totaal 48 euro) en het tweede jaar 12 maanden 8 euro (totaal 96 euro), wat samen op 144 euro uitkomt. Na aftrek van de cashback van 125 euro betaal je dus 19 euro over twee jaar, oftewel 0,79 euro per maand.

Over Lebara

Lebara is een provider die vooral bekend staat om zijn scherpe prijzen en interessante deals. Als je op zoek bent naar een goedkope sim only met veel data, belminuten en sms’en, dan is Lebara een interessante keuze.

De provider draait op het betrouwbare KPN-netwerk, dus je hebt altijd goed bereik en snel internet. Lebara is vooral populair bij mensen die internationaal bellen of gewoon een voordelig abonnement willen, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit.