Ben je toe aan meer power en creativiteit op je Mac? Met Setapp krijg je toegang tot meer dan 250 top-apps voor één vast bedrag per maand. Probeer het nu 7 dagen helemaal gratis.

Of je nu schrijft, ontwerpt, programmeert of gewoon je Mac slimmer wilt gebruiken: met Setapp haal je in één klap alle essentiële tools in huis. Zo hoef je nooit meer losse licenties te kopen of op zoek te gaan naar alternatieven.

Wat is Setapp?

Setapp wordt vaak de Netflix voor Mac-apps genoemd, en dat is niet voor niets. Voor een vast bedrag per maand open je een hele bibliotheek vol software die je werk en creativiteit naar een hoger niveau tilt. Of je nu teksten schrijft, projecten organiseert of je Mac overzichtelijker wilt maken: met Setapp heb je altijd de juiste tool bij de hand.

Je vindt er onder andere:

  • Ulysses – de ultieme tekstverwerker voor schrijvers en bloggers.
  • Soulver – een slimme rekenmachine waarmee je ook aantekeningen maakt.
  • MindNode – voor overzichtelijke mindmaps en brainstormsessies.
  • Bartender – maak je menubalk opgeruimd en overzichtelijk.
  • Journey – een prachtig vormgegeven dagboek-app voor je dagelijkse momenten.

Zo heb je direct de beste software voor werk, studie of vrije tijd, zonder dat je alles apart hoeft te kopen.

Altijd up-to-date

Het mooie van Setapp is dat je niet alleen toegang hebt tot deze apps, maar ook altijd de meest recente versies gebruikt. Updates worden automatisch doorgevoerd, zodat je nooit achterloopt. Bovendien blijft het aanbod groeien: er komen steeds nieuwe apps bij.

Daar bovenop krijg je toegang tot bekroonde software van MacPaw zelf, zoals CleanMyMac en CleanMyPhone, die je Mac schoon en snel houden. En met de mogelijkheid om Setapp op twee Macs tegelijk te gebruiken, is het ideaal voor iedereen die meerdere apparaten inzet. Wil je stoppen? Dan zeg je eenvoudig op, waarbij je nog twee weken toegang behoudt om alles netjes af te ronden.

Voor wie is Setapp?

De diversiteit aan apps maakt Setapp geschikt voor bijna iedereen. Freelancers vinden er krachtige tools om hun workflow te stroomlijnen, creatieve professionals ontdekken apps voor design, muziek en schrijven, en studenten krijgen slimme software voor organisatie en planning.

Doordat alles onder één abonnement valt, ontdek je gemakkelijk nieuwe apps die je anders misschien nooit had geprobeerd. Het is alsof je een digitale gereedschapskist hebt die altijd precies datgene biedt wat je nodig hebt.

Gratis proberen, geen addertjes

Benieuwd of Setapp iets voor jou is? Je kunt het heel eenvoudig zelf uitproberen met de 7-daagse gratis proefperiode. Het fijne: je hoeft geen betaalgegevens op te geven, dus er zitten écht geen addertjes onder het gras. Na die week kost het abonnement slechts tien dollar per maand, te betalen via creditcard of PayPal.

