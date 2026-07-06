Scammers richten zich steeds vaker op iPhone-gebruikers: dit kun je doen (ADV)

Cybercriminelen verzinnen voortdurend nieuwe manieren om gebruikers op te lichten. Om iPhone-gebruikers daar beter tegen te beschermen, introduceert Surfshark de Antiscam Hub voor iOS. De nieuwe functie helpt phishing, scamgesprekken en malafide websites sneller te herkennen en te blokkeren.

Zo beschermt Surfshark je iPhone tegen oplichting

Online oplichting wordt steeds slimmer. Waar phishing vroeger vaak te herkennen was aan slechte spelling of verdachte e-mails, maken cybercriminelen tegenwoordig gebruik van overtuigende sms’jes, telefoontjes en nagemaakte websites. Om iPhone-gebruikers beter te beschermen heeft Surfshark nu de Antiscam Hub gelanceerd voor iOS. Daarmee brengt het bedrijf verschillende beveiligingsfuncties samen op één centrale plek in de app. Hieronder vertellen we je er meer over.

Meer veiligheid tijdens het internetten

De nieuwe Antiscam Hub is speciaal ontwikkeld om gebruikers sneller te beschermen tegen de meest voorkomende vormen van digitale fraude. In plaats van verschillende beveiligingsopties verspreid door de app te zoeken, vind je alle relevante anti-scamfuncties overzichtelijk bij elkaar. Surfshark ziet de Antiscam Hub als de eerste stap naar een uitgebreidere aanpak om gebruikers weerbaarder te maken tegen digitale oplichting.

Een van de grootste voordelen van de Antiscam Hub is dat verdachte activiteiten in realtime worden gedetecteerd. De beveiliging helpt bij het herkennen en blokkeren van frauduleuze websites, phishingpogingen en andere vormen van online oplichting voordat je slachtoffer wordt.

Veilig surfen zonder zorgen

Steeds meer scams beginnen namelijk niet met een virus, maar met social engineering. Daarbij proberen oplichters mensen te verleiden om zelf persoonlijke gegevens, wachtwoorden of betaalinformatie af te geven. Denk aan een sms waarin staat dat je pakketje niet bezorgd kan worden of een website die nauwelijks van een echte banksite te onderscheiden is.

Surfshark bundelt verschillende beveiligingslagen om dit soort aanvallen tegen te gaan. Zo worden gevaarlijke websites automatisch geblokkeerd, ontvang je waarschuwingen wanneer persoonlijke gegevens op het dark web verschijnen en kun je gebruikmaken van extra privacyfuncties, zoals een alternatief e-mailadres of telefoonnummer voor online registraties.

Extra beveiliging zonder ingewikkelde instellingen

Een groot voordeel van de Antiscam Hub is dat je geen beveiligingsexpert hoeft te zijn. De functies zijn samengebracht in één overzichtelijke omgeving, waardoor je eenvoudig kunt zien welke bescherming actief is en waar nodig instellingen kunt aanpassen.

Daardoor is de dienst ook geschikt voor gebruikers die normaal gesproken weinig bezig zijn met online veiligheid. In plaats van meerdere losse beveiligingsopties te beheren, biedt Surfshark één centrale plek waar alle belangrijke anti-fraudefuncties samenkomen.

Nieuwe dreigingen direct aangepakt

Cybercriminelen bedenken voortdurend nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Daarom is actuele informatie minstens zo belangrijk als goede beveiliging. Surfshark houdt de Antiscam Hub continu up-to-date met de nieuwste gegevens over phishingcampagnes, malafide websites en andere digitale dreigingen.

Volgens Surfshark werden alleen al in de afgelopen maand bijna 1,2 miljoen nieuwe phishing- en malwarewebsites gedetecteerd door de beveiligingssystemen. Dankzij deze voortdurende updates kan de bescherming zich aanpassen aan nieuwe vormen van online fraude zonder dat je daar als gebruiker zelf iets voor hoeft te doen.

Surfshark gaat verder dan alleen een VPN

Surfshark is vooral bekend als VPN-aanbieder, maar breidt zijn dienstverlening steeds verder uit. Met de introductie van de Antiscam Hub richt het bedrijf zich niet alleen op het beveiligen van internetverbindingen, maar ook op het beschermen van gebruikers tegen de menselijke kant van cybercriminaliteit. De dienst helpt voorkomen dat mensen slachtoffer worden van overtuigende phishingpogingen en andere vormen van online oplichting.

Voor iPhone-gebruikers betekent dat een extra beveiligingslaag tegen phishing, frauduleuze berichten, nepwebsites en andere vormen van digitale oplichting. Doordat alle functies eenvoudig toegankelijk zijn en voortdurend worden bijgewerkt, biedt de Antiscam Hub een laagdrempelige manier om veiliger online te blijven. De Antiscam Hub is momenteel beschikbaar voor iOS-gebruikers en zal naar verwachting later ook naar andere platformen worden uitgebreid.