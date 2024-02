6 romantische films om te kijken op Valentijnsdag

Het is Valentijnsdag! Of je dit nu alleen viert, of juist met iemand samen. Deze romantische films mogen zeker niet ontbreken in jouw kijklijst. iPhoned heeft de 6 leukste romantische films voor je uitgezocht.

Tegenwoordig zijn er zoveel streamingdiensten beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Om je deze valentijn op weg te helpen hebben we de zes leukste romantische films voor je bij elkaar gezocht.

We begrijpen natuurlijk dat niet iedereen gek is op hele romantische films. Daarom staan er in dit lijstje ook een aantal romantische komedies zodat je gegarandeerd samen een avond kunt lachen.

Skyshowtime: Mamma Mia

Op Skyshowtime vind je populaire titels als Dexter, Halo, en Yellowstone. Ook kun je naar verschillende tv-zenders kijken, zoals MTV en Nickelodeon. De maximale beeldkwaliteit is op dit moment full-hd.

Voor een abonnement betaal je nu 6,99 euro per maand. Op dit moment heeft Skyshowtime een mooie deal waarbij je maar 27,50 euro betaalt voor 6 maanden. Daarmee ontvang je dus 6 maanden voor de prijs van 4 maanden.

Onze tip voor Valentijn op Skyshowtime is Mamma Mia. In deze film vol muzikale hits volg je Sophie die binnenkort gaat trouwen in Griekenland. Ze is op zoek is naar haar vader zodat hij haar weg kan geven tijdens de bruiloft.

Wanneer ze echter in het dagboek van haar moeder leest dat ze drie mogelijke vaders heeft nodigt ze deze alledrie uit voor de bruiloft. Gedurende vierentwintig chaotische uren bloeien oude vriendschappen weer op en bereiken nieuwe liefdes een hoogtepunt. Oh ja! Wil je meer romantische films? Het volgende deel (Mamma Mia Here We Go Again!) is ook te zien op Skyshowtime.

Viaplay: Killers

Viaplay kennen je natuurlijk van de Formule 1 en het darten. Maar wist je dat er op deze streamingdienst ook leuke films en series staan! Op dit moment betaal je voor Viaplay 15,99 euro per maand. Heb je liever een jaarabonnement dan ontvang je twintig procent korting op de maandprijs en betaal je nog maar 12,79 euro per maand.

Wil je het liefst een actie-film kijken tijdens Valentijnsdag maar mag er ook een beetje romantiek in zitten? Dan is Killers zeker de moeite waard om naar te kijken. In deze romantische actiekomedie trouwt Jennifer (Katherine Heigl) in een opwelling met huurmoordenaar Spencer (Ashton Kutcher). Ze kunnen hun geluk niet op, tot dat ze erachter komen dat hun buren huurmoordenaars zijn en zij het doelwit zijn!

HBO Max: A Star is Born

HBO Max is een grote concurrent voor Netflix, maar dat komt niet alleen door het uitgebreide aanbod aan films en series. Op deze streamingdienst kijk je namelijk ook als eerste naar de nieuwste bioscoopfilms, zoals: The Meg 2 en The Nun 2. Voor een maandabonnement betaal je bij HBO Max nu 7,99 euro. Heb je liever een jaarabonnement dan betaal je 59,99 euro. Daarmee bespaar je in totaal 35,89 euro.

Onze Valentijnstip voor HBO Max is de romantische drama: A Star is Born. In deze film volg je country-rockzanger Jack (Bradley Cooper) die het talent ontdekt van singer-songwriter Ally (Lady Gaga).

De twee krijgen een relatie en Jack probeert Ally verder op weg te helpen met haar carrière. Deze film heeft onder andere een golden globe award gewonnen en dat maakt het daarom zeker een film die je gezien moet hebben.

Disney Plus: The Proposal

Op Disney Plus kijk je voor 10,99 euro per maand naar de beste films van onder andere Pixar en Marvel. Naast deze films staan er ook documentaires van bijvoorbeeld National Geographic op Disney Plus. Ook betaal je niks extra’s wanneer je films en series wil kijken in 4K-resolutie. Disney heeft speciaal voor Valentijnsdag een collectie gemaakt van de leukste romantische films.

Op Disney Plus is The Proposal zeker een aanrader om te kijken. In deze romantische komedie moeten de bazige Margaret (Sandra Bullock) en haar assistent Andrew (Ryan Reynolds) voorkomen dat ze het land uitgezet wordt.

Ze dwingt Andrew daarom om met haar te trouwens, ondanks dat ze hem al jaren het leven zuur maakt. Samen vertrekken ze naar Alaska waar ze vier dagen de tijd hebben om de immigratie-inspecteur ervan te overtuigen dat hun huwelijk echt is.

Prime Video: Valentine’s Day

Prime Video is de streamingdienst van Amazon Prime. Met een prijs van 4,99 euro per maand is dit een van de goedkoopste streamingdiensten in Nederland. Prime Video heeft een uitgebreid aanbod aan films en series. Nog niet genoeg aanbod? Dankzij Prime Video Channels breidt je het aanbod (tegen betaling) nog verder uit. Zo kijk je vervolgens ook naar het aanbod van Film 1 of StarzPlay.

Er zijn genoeg romantische films te vinden, maar tijdens Valentijnsdag kijk je natuurlijk geheel toepasselijk naar Valentine’s Day op Prime Video. In deze romantische komedie volg je het liefdesleven van verschillende vrijgezellen en koppels. Hoe beleven zij Valentijnsdag en welke relatieproblemen komen zij op deze liefdevolle dag tegen? Grote namen als Julia Roberts, Jamie Foxx en Anne Hathaway maken deze film zeker de moeite waard om naar te kijken.

CANAL+: Mannenharten

Canaal Digitaal kende je vast al als televisie-aanbieder, maar onlangs lanceerden zij hun eigen streamingdienst CANAL+. Deze streamingdienst is in al meer dan 50 landen actief en heeft ondertussen ruim 25 miljoen abonnees verspreid over Europa, Azië en Afrika. Voor een maand CANAL+ betaal je slechts 4,99 euro. Liever een jaar kijken? Dan betaal je geen 59,88 euro maar 49,90 euro. Dat betekent dat je dus twee maanden gratis kijkt!

Op CANAL+ kijk je nu naar Mannenharten als een van de best romantische films. Deze Nederlandse romantische komedie geeft een kijkje in het liefdesleven van vier verschillende type mannen. Vinden zij hun geluk in de liefde? Of waren zij juist al gelukkig in de liefde? Met hoofdrollen voor onder andere Jeroen Spitzenberger, Daan Schuurmans en Barry Atsma is dit zeker een film om een avondje te kunnen lachen op de bank.