Lidl stunt met slimme robotstofzuiger die dweilt én betaalbaar is

Ben je op zoek naar een voordelige robotstofzuiger? Bij Lidl haal je nu een slimme robotstofzuiger die dweilt én betaalbaar is. Zo weinig betaal je!

Slimme robotstofzuiger van Lidl

Zoek jij nog een manier om je huis slimmer te maken? In dat geval heeft de Lidl een interessante aanbieding, want je haalt daar een slimme én betaalbare robotstofzuiger van Silvercrest. Met de robotstofzuiger maak je jouw huis niet alleen slimmer, maar bespaar je ook veel tijd. Waar je nu nog de nodige tijd kwijt bent aan het stofzuigen van je woning, neemt het slimme apparaat van de Lidl die taak grotendeels van je over.

Je haalt de slimme robotstofzuiger bij de Lidl voor slechts 129 euro in huis. Voor deze prijs hoef je nooit meer te stofzuigen én te dweilen, want het toestel heeft ondersteuning voor beide taken. Door te stofzuigen en te dweilen op hetzelfde moment is je woning binnen korte tijd weer schoon, zonder dat jij ernaar om hoeft te kijken. Wil je de slimme robotstofzuiger eens uitproberen? Bij de Lidl heb je dertig dagen de tijd om het apparaat gratis te retourneren. Hier haal je de voordelige robotstofzuiger van de Lidl:

Robotstofzuiger met dweilfunctie.

Geavanceerde schoonmaakfuncties

De slimme robotstofzuiger van de Lidl beschikt over een aantal geavanceerde functies. Het apparaat heeft vier verschillende schoonmaakstanden. De slimme stofzuiger kan reinigen in een S-vorm, vlekken schoonmaken in een spiraalvorm, met een speciale modus de randen en hoeken van een kamer schoonmaken, én automatisch reinigen volgens een willekeurig patroon. Zo heb je voor iedere situatie een geschikte stand en hoef je geen zorgen meer te hebben over het schoonmaken van de vloer.

Lidl levert de slimme robotstofzuiger met alle benodigde onderdelen, zodat je het apparaat alleen nog maar hoeft in te stellen. Dat doe je met de knoppen op het toestel zelf of met de meegeleverde afstandsbediening. Je krijgt reserveonderdelen bij de robotstofzuiger, zodat je het filter en de zijborstels na bepaalde tijd kunt vervangen. Zo blijft het apparaat ook na lange tijd nog goed reinigen, zelfs als de eerste onderdelen versleten zijn.

Robotstofzuiger met dweilfunctie.

In totaal kan de slimme robotstofzuiger van de Lidl zeventig minuten aaneengesloten reinigen, daarna gaat het toestel automatisch naar het laadstation. Het apparaat beschikt over een speciale sensor, die botsingen met meubels of andere objecten voorkomt. Ben je regelmatig van huis? Je kunt de stofzuiger dan ook automatiseren, zodat je vloer altijd schoon wordt gemaakt op dezelfde momenten. Het legen van het reservoir moet je wel eens in de zoveel tijd zelf doen bij de robotstofzuiger.

Robotstofzuiger zonder dweilfunctie.

Nóg meer geld besparen

Vind je de Silvercrest robotstofzuiger met dweilfunctie van de Lidl toch te duur? In dat geval biedt de winkel nóg een slimme robotstofzuiger aan, die veel goedkoper is. Voor maar 89,99 euro haal je de robotstofzuiger van Silvercrest in huis. Het grote verschil met de duurdere optie is dat deze niet over een dweilfunctie beschikt. Voor deze prijs hoef je niet meer te stofzuigen, maar dweilen neemt het apparaat helaas niet van je over.

Deze slimme robotstofzuiger heeft twee reinigingsmodi. Met de klassieke modus navigeert de robotstofzuiger willekeurig door je huis, de andere modus reinigt je vloer in een spiraalvorm. Het apparaat heeft anti-botsing en anti-valsensoren, waardoor die voor iedere woning geschikt is. De slimme stofzuiger kan in totaal negentig minuten schoonmaken, daarna laadt die automatisch op. Ben je enthousiast en wil je de robotstofzuigers bekijken bij de Lidl? Bekijk hier hoe je voor een lage prijs niet meer hoeft te stofzuigen!

