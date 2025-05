Slimme deurbel van Eufy of Ring kopen: tijdelijk voor minder dan € 60

Wil je je voordeur slimmer maken? Dit is het ideale moment om een nieuwe videodeurbel te kopen, want zowel Eufy- als Ring-deurbellen zijn nu tijdelijk met flinke korting in huis te halen.

Eufy en Ring deurbel tijdelijk met flinke kortingen

Ben je toe aan een slimme upgrade voor je voordeur? Dan is dit het perfecte moment om een nieuwe videodeurbel aan te schaffen. Zowel Eufy- als Ring-deurbellen zijn nu tijdelijk flink goedkoper in huis te halen. Of je nu gaat voor de gebruiksvriendelijke Ring met Alexa-integratie, of liever kiest voor Eufy met gratis lokale opslag en extra focus op privacy: je profiteert nu van scherpe aanbiedingen op beide merken.

Om je te helpen de juiste keuze te maken, hebben we de beste aanbiedingen van dit moment hieronder voor je op een rij gezet. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt voor een nieuwe slimme deurbel.

Ring deurbel: tijdelijk al voor minder dan € 60

Met deze draadloze videodeurbel van Ring zie en spreek je bezoekers via je smartphone, waar je ook bent. Dankzij de scherpe 1536p HD+-beeldkwaliteit, het brede 150° gezichtsveld en kleuren-nachtzicht heb je altijd helder zicht, zelfs in het donker. De camera registreert niet alleen mensen, maar ook pakketjes op de grond.

De deurbel werkt op een oplaadbare batterij en is eenvoudig te installeren zonder kabels. Via de Ring-app ontvang je meldingen bij beweging, kijk je live mee en communiceer je direct met bezoekers. Handig: hij werkt ook samen met Amazon Alexa voor spraakbediening.

Aanbiedingen onder de € 100

Aanbiedingen tot de € 130

Eufy deurbel: tijdelijk al voor minder dan € 60

Ben je op zoek naar een slim alternatief voor de Ring deurbel? Dan is de Eufy Video Doorbell C30 zeker het overwegen waard. Deze videodeurbel levert scherpe 2K-beelden en is voorzien van kleurennachtzicht, zodat je ook in het donker duidelijk ziet wie er voor je deur staat. Je kunt kiezen voor een bedrade installatie of gebruikmaken van de meegeleverde oplaadbare batterij, afhankelijk van wat jou het beste uitkomt.

Een groot voordeel van de Eufy C30 is dat alle beelden lokaal worden opgeslagen, zonder dat je een abonnement nodig hebt. Zo bespaar je op maandelijkse kosten én houd je zelf de controle over je data. Een slimme én voordelige upgrade voor je voordeur.

Aanbiedingen onder de € 100

Aanbiedingen tot de €150

Ring deurbel of Eufy deurbel: welke is beter?

Beide merken bieden eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke apps. Ring-deurbellen leveren 1080p HD-video en geavanceerde bewegingsdetectie, maar vereisen een betaald abonnement voor videobeeldenopslag. Eufy daarentegen, biedt bij sommige modellen hogere videokwaliteit en maakt gebruik van AI-technologie om valse meldingen te minimaliseren. Een belangrijk voordeel van Eufy is de gratis lokale opslag zonder abonnementskosten, wat het op de lange termijn voordeliger maakt.

Qua compatibiliteit werkt Ring goed met Amazon Alexa, terwijl Eufy ook ondersteuning biedt voor Google Assistant en Apple HomeKit, wat het veelzijdiger maakt. Privacy is een ander verschilpunt: Ring slaat beelden op in de cloud, terwijl Eufy beelden lokaal opslaat, wat extra veiligheid kan bieden.

Ring vs Eufy

Zowel Ring als Eufy zijn sterke opties als je op zoek bent naar een slimme deurbel. Welke het beste bij je past, hangt vooral af van je persoonlijke voorkeuren – denk aan kosten, opslagmogelijkheden en hoe belangrijk privacy voor je is. Wil je een weloverwogen keuze maken? In onze uitgebreide review vergelijken we beide merken op alle belangrijke punten.

Welke Ring deurbel is de beste De Ring Video Doorbell Pro 2 is de beste keuze dankzij scherpe 1536p video, 3D-bewegingsdetectie en Bird’s Eye View. Wil je liever draadloos, dan is de Ring Battery Video Doorbell Plus een uitstekend alternatief. Kan Ring ook zonder abonnement Ja, je kunt een Ring-deurbel gebruiken zonder abonnement. Je ontvangt dan meldingen en kunt live meekijken en praten via de app. Zonder abonnement worden er echter geen video’s opgeslagen, dus je kunt gebeurtenissen niet terugkijken. Wat kost een Ring deurbel per maand Een Ring Protect Basic-abonnement kost €3,99 per maand en biedt video-opslag voor één apparaat. Voor meerdere apparaten is er het Standard-abonnement van €9,99 per maand met extra functies. Het Premium-abonnement van €19,99 per maand biedt 24/7 opname en continu livebeeld. Wat zijn de nadelen van Eufy Eufy deurbellen hebben soms minder uitgebreide slimme integraties dan concurrenten zoals Ring. De app en functies kunnen minder frequent worden bijgewerkt. Welke Eufy deurbel is het beste De Eufy Video Doorbell Dual 2 Pro is de beste Eufy-deurbel met twee camera’s voor bezoekers en pakketjes. Hij biedt scherpe 2K-beelden, nachtzicht en slimme pakketdetectie zonder abonnement. Voor opslag is een HomeBase 2 nodig, die ook zorgt voor integratie met andere Eufy-apparaten. Wat is beter, Ring of Eufy? Ring is gebruiksvriendelijk en biedt veel slimme integraties, maar vaak met abonnementskosten. Eufy slaat video’s lokaal op zonder extra kosten, wat beter is voor je privacy. Daarnaast heeft Eufy betere AI-meldingen om valse waarschuwingen te verminderen.