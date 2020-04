Wil je graag een nieuwe duurzame iPhone? En zou je daar het liefst niet teveel geld aan uitgeven? Dan is een iPhone van Renewd iets voor jou! Renewd geeft eerder gebruikte iPhones namelijk een tweede leven door deze uitgebreid te controleren en waar nodig te repareren.

Kwaliteitscontrole van Renewd toestellen

Renewd laat de toestellen controleren door een ‘Apple Autorized Service Provider’. Zij maken gebruik van officiële Apple-software, waardoor de authenticiteit van de gebruikte onderdelen getest kunnen worden. Daarbij is Renewd het enige merk dat aantoonbaar gebruikmaakt van 100 procent originele Apple-onderdelen.

Bij de kwaliteitscontrole wordt het toestel op 83 punten gecontroleerd, een stuk meer dan het minimum aantal punten van 50 dat nodig is voor verkrijgen van het Refurbished Keurmerk. Toestellen met neppe onderdelen of (te veel) beschadigingen komen niet in aanmerking om in een Renewd-verpakking te eindigen.

Bekijk hieronder de animatie van Renewd om het proces van kwaliteitscontrole te zien!

Alleen onderdelen van premium kwaliteit

Er wordt alleen gebruikgemaakt van echte Apple-onderdelen van premium kwaliteit, zoals je gewend bent bij de nieuwe toestellen van Apple. Dit is erg belangrijk; bij iPhones wordt namelijk een foutmelding getoond als je bijvoorbeeld een namaak-display op je toestel hebt laten zetten.

Het toestel geeft dan aan dan deze display niet wordt herkend als een ‘echte’ Apple-display. Hier heb je met de onderdelen van Renewd dus geen last van!

Daarbij kan door het gebruik van de officiële Apple-tools er ook voor worden gezorgd dat de iPhones stof- en waterdicht blijven na controle. Mocht het toestel binnen twee jaar onverhoopt toch een defect hebben, dan kun je gebruikmaken van de gratis ophaal- en terugbrengservice van Renewd.

Kies voor duurzaam met Renewd

In de rapporten van Apple worden diverse cijfers genoemd met betrekking tot het watergebruik en de CO2-uitstoot bij het maken van één nieuwe iPhone. Er wordt gemiddeld 55,5 KG aan CO2 uitstoot geproduceerd en gemiddeld 100 liter water verbruikt. Daarbij wordt ook maar liefst 34 kilo erts gebruikt.

Dit kan je dus besparen als je een iPhone koopt van Renewd. Een iPhone die een tweede leven gekregen heeft, zijn vaak ook nog eens een stuk goedkoper dan de toestellen die nieuw in de winkel liggen.

Kies voor groener, voordeliger én de zekerheid van kwaliteit met een toestel van Renewd. Ben je geïnteresseerd in een toestel van Renewd? YourMacStore heeft nu een iPhone X met 64GB in de aanbieding voor 539 euro!

iPhone X 64GB:

✔100% originele Apple onderdelen

✔2 jaar gratis Pick-up & Return Garantie

✔ Nu 74 euro korting!

Meer info Bekijk aanbieding

Toch liever een ander model? Gelukkig zijn er een hoop verschillende toestellen beschikbaar bij YourMacStore.

Bekijk hier het aanbod →