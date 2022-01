Refurbished iPhone kopen: een duurzaam (en goedkoper) alternatief

Deze maand staat duurzaamheid centraal bij iPhoned. Als je op zoek bent naar een iPhone en een duurzame keus wilt maken, dan kun je kiezen voor een van de refurbished deals die we hieronder voor je op een rij hebben gezet.

Duurzaamheid en refurbished toestellen

Januari staat op iPhoned in het teken van duurzaamheid. Daarom staan we graag stil bij manieren om een duurzaam bewustzijn te combineren met een passie voor Apple-producten. Een populaire optie is kiezen voor refurbished iPhones.

Wereldwijd is er een tekort aan chips voor allerlei soorten elektronica waardoor vervelende problemen zoals leverproblemen de kop opsteken. Dit hangt onder andere samen met een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Door te kiezen voor een refurbished iPhone ga je de verspilling van grondstoffen tegen en gaan iPhones langer mee.

Refurbished iPhones zijn toestellen die vernieuwde onderdelen hebben gekregen en opnieuw gebruikt kunnen worden als nieuwe toestellen. Het verschil met een tweedehands iPhone is dat je met een refurbished iPhone een zo goed als nieuw ervaring hebt en twee jaar garantie ontvangt. Daarnaast biedt het Refurbished-keurmerk zekerheid bij aankoop.

Hieronder hebben we refurbished aanbiedingen voor de iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone 11 en iPhone 12 op een rij gezet. Refurbished toestellen zijn in te delen en vindbaar in verschillende condities. Wij hebben in alle deals gekozen voor de conditie ‘zo goed als nieuw’ omdat deze niet te onderscheiden is van een nieuw product. Andere condities hebben enigszins gebruikssporen zoals krassen, deukjes en breuken.

Refurbished iPhone 12

De iPhone 12 is uitgerust met een oled-scherm dat kleuren veel levendiger laat zien dan een lcd-scherm. Ten opzichte van zijn voorgangers heeft de iPhone 12 een nieuw ontwerp, waardoor deze ook na de komst van de iPhone 13 nog steeds een modern uiterlijk heeft. Ook de hardware is nog steeds heel modern, dankzij MagSafe-ondersteuning en 5G-connectiviteit.

De A14-chip is de drijfveer achter de snelheid van de iPhone 12. De spraakmakers van deze smartphone zijn de drie camera’s. De eerste is een selfiecamera aan de voorzijde met een 12-megapixel resolutie. Aan de achterzijde vind je een groothoeklens en ultragroothoeklens met dezelfde resolutie. Door te kiezen voor een refurbished iPhone 12 bespaar je 46 euro.

Refurbished iPhone 11

De iPhone 11 is een smartphone met een tijdsbestendig ontwerp onder de motorkap. Dat is terug te zien aan de snelheid van de chip, zelfs in 2021, na de komst van de iPhone 13. Verder zijn de camera’s met nachtmodus van een zodanig hoge kwaliteit dat deze weer te vinden zijn in de volgende iPhone. Het gaat om de selfiecamera, ultragroothoeklens en groothoeklens van ieder 12-megapixel.

Daarnaast biedt de TrueDepth-camera aan de voorkant ook een snellere Face ID, waardoor je iPhone sneller ontgrendelt zonder dat je je code hoeft in te voeren. Wanneer je eenmaal bezig bent met je smartphone maak je je tevens minder druk om stootjes en water door het betere glas dat gebruikt is voor het display en de verbeterde waterbestendigheid.

Een iPhone 11 is al voordeliger in prijs door de komst van twee nieuwe generaties. Door te kiezen voor een refurbished toestel neem je een voordeel van 71 euro.

Refurbished iPhone X

Minimaal krijgen iPhones ondersteuning voor de nieuwste iOS tot en met vijf jaar na het jaar van release. Naar verwachting zal de iPhone X dus zeker tot en met 2022 en iOS 16 ondersteuning krijgen. Verder kan het oled-scherm, dat voor mooie kleuren zorgt, als industriestandaard nog lang mee.

Met de iPhone X heb je tevens het handige Face ID waarmee je snel en zonder pincode je scherm ontgrendelt. De snelheid van het systeem wordt geregeld door de A11 Bionic-chip die ook de grafische prestaties voor video’s en games verzorgt. Tot slot geniet je met de iPhone X van draadloos opladen.

Door een refurbished iPhone X te kiezen bespaar je 49 euro. De iPhone X wordt bovendien niet meer nieuw geleverd. De enige opties zijn dus een tweedehands of refurbished toestel.

Refurbished iPhone 8 Plus

De iPhone 8 Plus kenmerkt zich met het grote scherm dat voortgezet is vanuit zijn voorganger. Het gaat om een 5,5 inch Retina-scherm. Hoewel deze iPhone heel veel lijkt op de iPhone 7 Plus, is er van binnen heel veel verbeterd. Zo heb je nu ondersteuning voor draadloos opladen.

Het display heeft een betere weergave van kleuren, omdat gebruik gemaakt is van dezelfde technologie als de iPad Pro. Verder is het camerawerk een hoogtepunt van de iPhone 8 Plus. Je hebt de portretmodus waar je gebruik van kunt maken voor foto’s met een bokeh-effect.

Door voor een refurbished iPhone 8 Plus te kiezen kun je 300 euro besparen. Bekijk de aanbieding hieronder.

Meer refurbished opties

Het kiezen voor een refurbished toestel is niet alleen weggelegd voor iPhones. Ook voor iPads, Macbooks en Apple Watches kun je refurbished alternatieven vinden. Zo heb je niet alleen een duurzamere keuze gemaakt maar heb je deze ook voor een gunstigere prijs. Hieronder vind je verschillende prijzen voor refurbished Apple-producten: