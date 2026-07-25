Dit prijskaartje maakt de iPhone 17 opeens een stuk interessanter

De iPhone 17 is nu al flink in prijs gedaald. Hierdoor haal je het nieuwste Apple-toestel een stuk voordeliger in huis dan bij de lancering. We zetten de beste deals en laagste prijzen voor je op een rij.

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iPhone 17: al vanaf 559 euro in huis

De iPhone 17 beschikt over een 6,3-inch scherm dat zorgt voor heldere beelden en scherpe details. Dankzij de verversingssnelheid tot 120 Hz voelen scrollen, gamen en het bekijken van video’s extra vloeiend aan. Daarnaast beschikt het scherm over een always-on functie, waardoor informatie zoals de tijd en meldingen zichtbaar blijft zonder dat dit veel invloed heeft op de batterijduur.

Onder de motorkap vind je de krachtige A19-chip, die moeiteloos overweg kan met apps, games en zwaardere taken. De batterijduur loopt op tot ongeveer 30 uur, waardoor je het toestel bij normaal gebruik gemakkelijk een hele dag kunt gebruiken. De iPhone 17 wordt standaard geleverd met 256 GB opslagruimte en is verkrijgbaar vanaf 969 euro..

iPhone 17 via een provider: al vanaf 792 euro

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Kies je voor Vodafone, dan reken je het toestel af voor 792 euro. Ga je liever voor KPN of Odido? Dat kan natuurlijk ook!

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iPhone 17 met onbeperkt abonnement: al vanaf 559 euro

Voor de laagste prijs van een los toestel ben je momenteel het voordeligst uit bij Bol, waar de iPhone 17 verkrijgbaar is vanaf 899 euro. Wil je nog meer besparen dan is het slim om het toestel te combineren met een abonnement. Zo haal je de iPhone 17 in combinatie met een onbeperkt abonnement van Vodafone via Belsimpel al in huis vanaf 559 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 340 euro ten opzichte van een los toestel.

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iPhone 17 bij webwinkels: al vanaf 559 euro

Bel en internet je veel? Dan is het vaak voordeliger om de iPhone 17 te kopen in combinatie met een abonnement via webwinkels als Belsimpel of Mobiel.nl. Je profiteert vaak van een hoge toestelkorting bij een ruime databundel, waardoor de totale kosten flink lager uitvallen.

Bovendien bieden de meeste providers drie maanden gratis Apple Music en Apple TV, wat het aanbod nóg aantrekkelijker maakt. Ook leuk: tijdelijk ontvang je bij Belsimpel 75 euro kassakorting op de Sony WH-1000XM6 bij aankoop van een iPhone, gebruik de code ’75IPHONExWH1000XM6′ in je winkelmand.

Odido, Vodafone of toch KPN

Vodafone: als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 559 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 559 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement? Je betaalt hier 582 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement? Je betaalt hier 582 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 768 euro. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Liever een kleiner abonnement?

Ga je liever voor een kleiner abonnement? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17 is met 10 GB data het voordeligst te combineren met een abonnement van Lebara via Belsimpel. In dat geval betaal je 791 euro voor het toestel. Het abonnement zelf kost je slechts 8 euro per maand.

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