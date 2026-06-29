iPhone 17 opnieuw goedkoper: is dit het moment voor een upgrade?

Wil je een nieuwe iPhone kopen? De iPhone 17 is momenteel bij diverse winkels in prijs verlaagd. Hieronder vind je de aantrekkelijkste aanbiedingen.

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iPhone 17: scoor je hier al vanaf 516 euro

De iPhone 17 beschikt over een 6,3-inch display dat zorgt voor heldere kleuren, veel detail en een prettige kijkervaring. Dankzij de verversingssnelheid van maximaal 120 Hz voelen animaties, het scrollen door apps en het bekijken van video’s extra vloeiend aan. Daarnaast heeft het scherm een always-on-functie, waardoor informatie zoals de tijd en notificaties zichtbaar blijven zonder een grote impact op de batterijduur.

Onder de motorkap draait de iPhone 17 op de krachtige A19-chip. Hierdoor presteert het toestel moeiteloos bij dagelijkse taken, multitasking en grafisch intensieve apps of games. Ook de accu houdt het lang vol: met een batterijduur tot circa 30 uur kun je de smartphone zonder zorgen de hele dag gebruiken. De iPhone 17 is uitgerust met 256 GB opslagcapaciteit en heeft een adviesprijs vanaf 969 euro.

Voor de laagste prijs voor een los toestel ben je momenteel het voordeligst uit bij Bol, waar je de iPhone 17 al vanaf 869 euro kunt vinden. Wil je nog meer besparen, dan kan een combinatie met een abonnement interessant zijn. In combinatie met een onbeperkt abonnement van Vodafone via Belsimpel is het toestel er al vanaf 516 euro. Dat levert een besparing op van 353 euro ten opzichte van een losse aankoop.

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iPhone 17 via een provider: al vanaf 792 euro

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Kies je voor Odido of Vodafone dan reken je het toestel af voor 792 euro. Ga je liever voor KPN? Dat kan natuurlijk ook! Dan haal je de iPhone 17 ook in huis vanaf 792 euro.

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iPhone 17 bij webwinkels: al vanaf 516 euro

Bel en internet je veel? Dan kan het voordeliger zijn om de iPhone 17 te combineren met een abonnement via webwinkels zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Vaak krijg je daarbij een flinke toestelkorting in combinatie met een grotere databundel, waardoor je onderaan de streep minder betaalt.

Daarnaast bieden veel providers tijdelijk extra’s, zoals drie maanden gratis Apple Music en Apple TV. Dat maakt het aanbod net wat aantrekkelijker. En er is meer voordeel: bij Belsimpel ontvang je tijdelijk 75 euro korting op de Sony WH-1000XM6 bij aankoop van een iPhone. Gebruik hiervoor de code 75IPHONEWH1000XM6 in je winkelmand.

Odido, Vodafone of toch KPN

Vodafone: als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 516 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 12,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 516 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 12,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 564 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 564 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 600 euro. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Liever een kleiner abonnement?

Ga je liever voor een kleiner abonnement? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17 is met 10 GB data het voordeligst te combineren met een abonnement van Lebara via Belsimpel. In dat geval betaal je 796 euro voor het toestel. Het abonnement zelf kost je slechts 4 euro per maand voor de eerste zes maanden.

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